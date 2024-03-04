鄭文隆：海鯤潛艦泊港測試期程預計至4月底

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（中央社記者游凱翔台北4日電）台船董事長鄭文隆今天表示，國造海鯤潛艦進入泊港測試（HAT）最後階段，HAT以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，HAT的測試時程預計至4月底。

台船董事長鄭文隆接受廣播電台「寶島聯播網」專訪，說明海鯤潛艦當天測試狀況，以及未來測試期程。他指出，國造海鯤潛艦下一階段海上測試（SAT）將包括浮航、淺水、深水試車3大項目，與HAT的浮航測試不同之處在於，SAT浮航須完全倚賴自身動力，並在試車項目中進行戰鬥系統測試、發射操作用魚雷才算過關。

國造潛艦海鯤艦進入泊港測試（HAT）最後階段，台船、海軍2月26、27日完成「浮船測試作業」，將海鯤原型艦從封閉式組裝工廠（海昌工廠）經浮船作業移至乾塢，確認第1階段水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準，未來將在乾塢進行電瓶、主機等動力系統調校與泊港測試（HAT）後，再進入下一階段海上測試（SAT）。

鄭文隆指出，HAT共有6大項目，分別是浮航測試、電力系統測試、戰鬥系統測試、儎台測試第1、2、3階段，主要概括油、電、水、氣、控制系統等88個細項，HAT以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，HAT的測試時程預計至4月底。

鄭文隆指出，上月26日、27日的移置過程，同步執行藉注水、排氣等方式調整平衡的浮航測試，當時海昌計畫專案召集人黃曙光率4名前海軍潛艦部隊艦長，在海鯤艦內負責調控，水下則有潛水人員監看潛艦兩舷的水深刻度，台船人員在浮塢控制台與艦內人員溝通，測試顯示海鯤艦的平衡準確度相當高。

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至於下一階段海上測試（SAT），鄭文隆指出，屆時SAT將進行3大項測試，包含浮航、淺水、深水試車，其中又包括31項細部測試，但與HAT浮航測試不同之處在於，SAT浮航須完全倚賴自身動力，並在SAT 3個試車項目中擇一進行戰鬥系統測試、發射操作用魚雷才告一段落。

他表示，潛艦電池是在引擎關閉後靜音航行時使用，但目前尚未裝設電池於海鯤艦中，主因是一旦裝設後便啟動電池壽命，電池不僅價格昂貴，且每隔幾年就必須更換；單顆電池的體積龐大，約至成人的胸口高度、布置成一整排。（編輯：郭無患）1130304