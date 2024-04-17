桃園停電逾萬戶 陳建仁：已全面盤點、供電無虞

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）桃園市昨天逾萬戶停電，外界關心供電問題。對此，行政院長陳建仁今天表示，主要是電纜故障所致，已迅速搶修完成，近日受地震影響機組，昨天全面盤點後確保會完全恢復正常供電。

陳建仁上午到警政署刑事局視察「六大系統齊阻麻，淨化社區免麻煩」成果記者會，媒體會前聯訪詢問桃園市昨天發生大停電，因用電高峰期將至，政府如何確保穩定供電。

他表示，桃園停電主要是受電纜故障所致，感謝台電公司在最短時間內修復，並於午夜完全恢復供電。

陳建仁指出，由於日前花蓮發生強震，部分台電機組受影響故障，需要加強搶救，感謝台電夜以繼日搶修，他們的努力也有所回報，大潭8號機現已恢復正常運轉，和平電廠機組也已修復，現在就看餘震狀況，會逐漸併聯恢復供應，感謝台電盡力維修，且經昨天全面盤點後，大家不需擔心供電問題，會完全恢復正常供電，無論民生、工業用電都無虞，請大家放心。

媒體追問，國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光已向總統蔡英文請辭，是否會影響國艦國造進度。陳建仁說，黃曙光及其團隊不眠不休、盡力奉獻做好潛艦製造工作，他們的佳績和努力都有目共睹，也受到國際矚目，但是過程中也遭受莫名抹黑和打壓，使他們承受很大的壓力和羞辱，感到相當不捨。

陳建仁呼籲，朝野和全民都應積極支持國艦國造，使其進度能按照現有規劃進行，讓國家的海防力量能不斷加強，有堅強國防自主能力，大家才能安居樂業。

關於有藍委質疑準經濟部長、前崇越集團董事長郭智輝曾協助中國成立晶圓廠，且曾涉違反證交法，媒體詢問是否適任。陳建仁表示，崇越公司和準行政院發言人陳世凱都已對外說明，在總統當選人賴清德和準行政院長卓榮泰的組合下，所有人選都適才適所，新內閣團隊將繼續為民服務，且相信服務品質也是越來越好，對新內閣的組成感到相當佩服、寄予厚望，大家一起努力讓台灣成為更堅韌、更溫暖、更美好的國家。

媒體問到如何看媒體民調結果顯示，蔡政府施政滿意度破5成。陳建仁說，在蔡總統的卓越領導及所有行政團隊努力之下，蔡團隊確實在各方面福國利民工作上，都有很好的成果，並舉多例說明，像是美國傳統基金會評比183個經濟體的經濟自由度，台灣排名第4、獲歷來佳績，確實讓全球目睹台灣的不斷進步，行政團隊並無任何休息時間，會努力打拚到最後1天。（編輯：張銘坤）1130417