消弭大麻施用黑數 陳建仁：續推第3期反毒策略

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）檢警調和海巡等六大緝毒系統近來積極打擊麻毒，行政院長陳建仁今天表示，從近年查獲大麻數和施用人數比例，顯見施用黑數問題，將續推第3期「新世代反毒策略行動綱領」。

台灣高等檢察署統籌規劃檢察、調查、警察、海巡、憲兵和關務等六大緝毒系統，於上午在警政署刑事局舉行「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」成果記者會，陳建仁、法務部長蔡清祥和最高檢察署檢察總長刑泰釗到場視察並聽取成果報告。

陳建仁致詞表示，為延續政府反毒成果，行政院近年致力推動「新世代反毒策略行動綱領2.0」，在高檢署統籌國內六大緝毒系統全力查獲巨量第二級毒品大麻栽植場或走私案，成果斐然，但查獲大麻重量也呈大量增加趨勢。

他指出，統計民國112年共查獲大麻成品重量1169.3公斤、偵結施用人數802人，相較110年查獲量240.47公斤（增加386.25%）、639人，供需數據顯見不成比例，可見有「施用大麻黑數」問題存在，行政院將繼續推動第3期「新世代反毒策略行動綱領」加強辦理，以消弭相關毒品問題。

相關查緝成果包括，海巡署偵防分署北門查緝隊日前掌握有不法集團欲用河道搶灘走私毒品來台牟利，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，於去年12月在高雄外海查獲外籍運毒油輪走私巨量大麻，共查扣1.3公噸毒品（市價新台幣約35億元）和查獲10嫌，成功瓦解母船運毒、小船接駁搶灘的犯罪模式。

基隆地檢署指揮財政部關務署基隆關、法務部調查局航業處基隆站於去年12月破獲貨櫃夾藏大麻案，查獲323袋、共160公斤大麻，溯源追查包括金主在內等8名共犯；刑事局偵查第三大隊今年4月在桃園市楊梅區查獲大麻栽種案，共逮游嫌等3人，並扣70株大麻和大麻花成品等證物。

另外，高檢署今年統籌督導全國「0305專案」發掘大麻施用黑數專案行動，共查緝295嫌、破獲4座植栽場和查扣各式工具1173個。（編輯：張銘坤）1130417