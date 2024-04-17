檢察機關虛擬資產監管平台上路 2天入金4億多元

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（中央社記者劉世怡台北17日電）法務部今天表示，「檢察機關扣案虛擬資產監管系統平台」15日正式啟用，妥善保管扣案虛擬資產，新北、台中地檢陸續匯入泰達幣、比特幣等，折合共新台幣4億多元。

法務部下午舉行媒體茶敘，由檢察司長郭永發等人說明監管平台。報告指出，虛擬資產不再是罪犯的避風港，檢察機關扣案虛擬資產監管系統平台已於15日正式上線，未來查扣的虛擬資產都能在安全的系統下被妥善保管，待確定判決後將予以沒收或發還被害人，以澈底剝奪犯罪不法所得。

郭永發說，法務部自民國111年8月間開始規劃此系統，歷經多次會議，決定委託台灣高等檢察署建置監管平台；系統建置完成後，自112年11月起召集檢察機關代表研商配套並律定統一流程，並與司法警察協商作業細節，對檢察機關進行7場教育訓練，共計155人受訓。

檢察官陳孟黎指出，系統上線首日新北地檢署已將扣案的泰達幣679萬多顆，折合新台幣2億多元匯入；台中地檢署則在16日將扣案比特幣123顆、乙太幣8顆折合新台幣2.5億元完成匯入。

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法務部長蔡清祥指出，檢察司積極地透過現代科技協助檢察官辦案，現在有這個系統平台，就不會被盜領，或是辦案中及扣案後才發現犯罪所得是空的。

蔡清祥說，新北地檢署、台中地檢署已經上線使用，相信其他地檢署只要扣到虛擬資產，馬上就可上線使用，在科技化的法務部理念下，無論是看得見或看不見的不法所得，執法機關都有沒收、剝奪的技術與能力。（編輯：蕭博文）1130417