荒廢首長廳舍大變身 最高檢進駐加強法律研習

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）最高檢察署今天表示，緊鄰榕錦時光生活園區的荒廢首長廳舍歷經1年修繕，再現雙層庭院式建築風華，未來將作為最高檢第二辦公室，舉辦研討會、專業研習，以提升專業能力。

最高檢發布新聞稿表示，第二辦公室原為檢察機關首長廳舍，但閒置荒廢多年，因最高檢辦公空間不足，在法務部長蔡清祥、台灣高等檢察署檢察長張斗輝支持下，歷時1年完成規劃、修繕。

新聞稿指出，第二辦公室為乳白色雙層庭院式建築，緊鄰日治刑務所官舍修復梳理而成的榕錦時光生活園區，巷內花木扶疏，多幢百年歷史日式建築，獨具靜謐幽雅特色。

最高檢今天舉行第二辦公室揭牌儀式，蔡清祥致詞時表示，舊有廳舍閒置可惜，最高檢察署、高檢署以有限經費妥善規劃，能物盡其用、美輪美奐，是政府活化資產最好的典範。

檢察總長邢泰釗則說，廳舍從荒廢到美輪美奐，如同開啟奇幻之旅新篇章，自民國111年5月迄今，最高檢除例行業務，另外承接法務部交付法律問題、參與憲法法庭案件及一二審檢察機關法律問題提案等共90件，致力為基層提供法律服務，未來將利用第二辦公室加強法律研習。

新聞稿最後提到，第二辦公室1樓將作為最高檢察署人員辦公處所，2樓空間將作為日後舉辦法學研討會及開設專業研習課程場地，以精進專業智能。（編輯：蕭博文）1130417