法務部提死刑合憲 不違反生命權保障等7大理由

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（中央社記者劉世怡台北16日電）37名死囚聲請釋憲，憲法法庭將開庭辯論。法務部今晚說，堅持死刑制度合憲，主張「死刑不違反生命權保障，也不侵犯人性尊嚴及構成酷刑」等7大理由，書狀送交憲法法庭。

死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭將於4月23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，是否影響死刑存廢或牽動修法，各界高度關切。

法務部晚間發布新聞稿指出，因應此次辯論籌組訴訟因應小組，積極召集學者專家多次開會研商訴訟策略，蒐集相關外國立法例及主要國家憲法訴訟情形，擬定言詞辯論意旨書，將由檢察司司長郭永發帶領訴訟團隊，堅定表達死刑制度合憲的立場，希望維持憲法法庭向來死刑合憲的見解。

法務部言詞辯論意旨書於今天晚間送至憲法法庭，堅持死刑制度合憲有7大理由。

首先，死刑是重大爭議問題，應由代表民意的立法機關形成共識，而非透過司法判決逕行決定，目前大多數國家是透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，而這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或至少無對立立場，如匈牙利、立陶宛、南非等釋憲前後，立法、行政機關對於廢除死刑已有相當程度共識，反觀台灣立法、行政機關尚未形成共識，民意有超過八成反對廢除死刑，不應透過違憲審查方式廢除死刑。

第二，死刑制度歷經多次憲法審查均認為合憲，死刑制度在司法院釋字第194號、第263號、第476號等歷次憲法解釋，大法官已數次宣告合憲，死刑制度已長期為憲政秩序所肯認，有鑑於目前憲政秩序、社會法價值未有改變，多數民意仍反對廢除死刑，時空環境並無變遷，憲法法庭應維持向來死刑合憲的見解。

第三，死刑不違反生命權保障，亦不侵犯人性尊嚴及構成酷刑，應屬合憲的法定刑，生命權固為憲法保障的基本權利，但並非不得以法律干預之，就生命權的干預，一般認為憲法第23條的「限制」包括「剝奪」在內，而依法律允許剝奪生命的情況，並不當然違反人性尊嚴；死刑制度屬於最後不得已的手段，亦非以殘忍、不合人道的方式執行，並非酷刑。

第四，亞洲多數國家仍維持死刑，禁止死刑尚非有共識的國際法原則，目前全球尚有許多具影響力的國家，如美國、日本、新加坡等仍堅守死刑制度，亞洲國家普遍存在死刑，日本及南韓均有對死刑違憲審查過，目前仍然維持死刑合憲判斷；公民與政治權利國際公約第6條並未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪，才能科處死刑，國際法上未絕對禁止死刑，難認禁止死刑為有共識的國際法原則。

第五，美國聯邦最高法院、日本最高法院、南韓憲法法院等國外實務判決皆認為死刑不違反比例原則。

第六，死刑在國內意見分歧嚴重，基於司法自制，宜由行政或立法機關形成決定。

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第七，死刑存廢在國內具高度爭議性，如驟然宣告死刑制度違憲，恐引發國內社會對立及衝突。

新聞稿最後提到，法務部尊重憲法法庭對於法規範違憲審查職權，但冀望憲法法庭應審酌本國歷史背景文化與歐盟國家迥然不同，不應將歐洲廢除死刑經驗直接移植至國內；憲法法庭歷次解釋認定死刑制度為維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，因目前憲政秩序、社會法價值未有改變，憲法法庭應維持以往一貫死刑合憲見解，以兼顧人權保障及社會正義。（編輯：方沛清）1130416