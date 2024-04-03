司法聯盟鏈保存數位證據 調查局警政署正式上鏈

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（中央社記者劉世怡台北3日電）法務部今天表示，調查局、警政署自1日起，把扣押「雲端證據」透過上鏈至「司法聯盟鏈共同驗證平台」進行數位證據雜湊值（如同數位指紋）存證，以確保證據真實性及同一性。

法務部下午舉行媒體茶敘，由檢察司副主任魯志遠進行專題報告，說明推動的「司法聯盟鏈」現況，其中「司法聯盟鏈共同驗證平台」4月1日正式啟用。

魯志遠指出，重點在於，法務部調查局、內政部警政署自1日起，將扣押「雲端證據」於「司法聯盟鏈」進行存證；各級法院、檢察機關可利用單一窗口進入「司法聯盟鏈整合驗證平台」進行完整驗證，以及依司法聯盟鏈人員管理作業要點，上鏈人員應參與教育訓練及通過評量，由法務部核發證書。

魯志遠說，司法警察機關可利用平台上鏈數位證據存證部分，繼調查局、警政署之後，第2波將協助法務部廉政署、內政部移民署、海委會海巡署等機關。

新聞資料指出，司法程序中證據可信度至關重要，案件應確保證據的真實性及同一性，才是人民信任司法的基礎；「司法聯盟鏈」將數位證據雜湊值（如同數位指紋）存證，運用區塊鏈的難以竄改、不可否認性、公開透明及證明存在等特性，鏈住數位證據的同一性，成為精進數位證據保管鏈的重要基礎。

法務部檢察司長郭永發指出，1日正式啟用「司法聯盟鏈共同驗證平台」，為法院、檢察署將提供驗證「司法聯盟鏈」存證數位證據工具，更有效率確認證據的同一性，並藉由提供檢視證據保管鏈機制，增強人民對司法系統的信任。

郭永發表示，為求「司法聯盟鏈」穩健推動，法務部於去年9月間完成司法院、法務部、台灣高等檢察署、內政部警政署及法務部調查局b-JADE證明標章，確認機關具備鏈上資料品質及鏈下資料管理能力；推動教育訓練，已核發3476名人員合格證書，將持續辦理以充實執行量能。

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在試辦期間辦理實際案件試辦結果計23案、5萬6069件數位證據檔案，進行抽檢上鏈檔案，驗證結果均一；法務部與司法院舉辦多場說明會，邀集法官、檢察官、檢察事務官、司法警察及律師等，說明新制能結合現行程序和驗證效益，平台正式上線，將可為司法體系注入全新科技的力量。

新聞資料指出，未來「司法聯盟鏈」可適用於刑事、民事及行政等司法領域，目前調查局、警政署可上鏈進行存證外，也規劃運用於數位卷證、硬碟映像檔及數位鑑識報告及智慧財產及商業法院的電子送達裁判書正本。（編輯：方沛清）1130403