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陳建仁視察蘭嶼風災復建 補助修復住宅及拼板舟

2024/4/16 16:29
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）行政院長陳建仁今天再度前往蘭嶼，視察去年風災復建情況和需求。他表示，住宅修繕部分已核定補助1億6千萬餘元，拼板舟部分也特別撥款供民眾申請造船，傳承文化。

去年颱風小犬重創蘭嶼，陳建仁除了在風災後立即前往視察，指示復建工程，事後也在去年12月前往關切復建進度，並給予協助，今天再度前往蘭嶼了解復建情況和需求。

有蘭嶼居民陳情，希望在船隻補助方面能加速和放寬認定。

陳建仁表示，風災後行政院專案核定「112年小犬颱風台東縣蘭嶼鄉住宅修繕專案補助計畫」，挹注1億6854萬元住宅基金，以及「原住民受損船隻專案救助計畫-新建拼板舟」1110萬元，讓居民傳承拼板舟，目前這部分只完成4艘，希望能加緊完成。

陳建仁表示，有關住宅修繕部分，原來提報的有600多戶，但目前只有300多戶提出申請，希望各單位和民眾都能加快腳步，填寫表單和資料很複雜，希望原民會和鄉公所人員能協助民眾填寫，儘快完成復建。

原住民族委員會發布新聞稿表示，颱風小犬去年10月4日重創蘭嶼鄉，逾17級陣風造成蘭嶼鄉境內房屋多處倒塌、不堪居住公共設施損壞等，行政院去年11月27日啟動執行住宅和船隻修繕計畫迄今近6個月，陳建仁關切族人基礎民生及文化設施，今天前往視察住宅、拼板舟、路燈、電力、廢棄物等處理與修繕情形，並督促各權責單位執行各項建設，仍應注意工地安全。（編輯：郭諭儒）1130416

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