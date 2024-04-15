台灣衛生調查訓練班40年 培養上百專業人員

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（中央社記者曾以寧台北15日電）台灣衛生調查訓練班成立40年，秉持「做中學」，迄今訓練上百名專業人員。行政院長陳建仁今天說，盼持續強化公衛體系量能與韌性，讓台灣繼續在全球占有領先地位。

1983年，行政院衛生署鑑於小兒麻痺大流行，體認培訓緊急疫情調查與應用流行病學人才重要性，經參照美國疾病管制預防中心流病情報服務訓練計畫，成立「應用流行病學專業人才訓練及養成計畫」，並於1984年正式招收學員。

台灣衛生調查訓練班（Field Epidemiology Training Program）今天舉行40週年慶祝活動，陳建仁、對創設衛生調查訓練班功不可沒的美籍教授馬理森（Michael D. Malison）、創設初期人員、結訓學員及歷任幹部等，齊聚一堂，共同回顧成果及展望未來。

陳建仁致詞表示，感謝馬理森在台灣衛生調查訓練班成立初期4年間駐台擔任顧問，親自授課與指導受訓學員，為訓練奠定扎實的基礎；曾為美國CDC駐東南亞區辦事處主任的馬理森，也在擔任美國駐泰大使館衛生代表時，協助台灣與亞洲國家衛生調查訓練班建立友好關係，對推動國際合作計畫貢獻卓著。

陳建仁說，很開心看到這麼多結訓成員的貢獻與成就，為公衛與流病發展開創了道路；訓練班繼續堅守著培養優秀新生力量使命，不斷強化公共衛生體系量能與韌性，讓台灣繼續在全球占有領先地位。

疾管署說明，訓練班訓練著重「做中學（learning from doing）」原則，從事傳染病突發流行及重大疾病的實地調查研究；於1998年加入國際組織「流行病學與公共衛生防治訓練網」會員，拓展國際合作與交流。

疾管署表示，現今台灣衛生調查訓練班隸屬於疾管署，歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、H1N1、H7N9、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等重大疫情，至2023年止培訓超過100名疫情監測及調查專業人員，成為一代又一代公共衛生領頭羊、參與各種疫情與調查，並進行國際人才交流，分享台灣經驗，實踐防疫一體（One Health）的理念；訓練班未來將精益求精，繼續守護台灣。（編輯：管中維）1130415