陳建仁視察蘭嶼災後重建 期許電纜地下化順利完工

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）去年颱風小犬重創台東縣蘭嶼鄉，行政院長陳建仁指示災後復建將蘭嶼全島電纜地下化。陳建仁今天再度前往蘭嶼視察，希望電纜地下化工程順利完工。

去年颱風小犬超過17級強陣風，造成蘭嶼全島停電，多處路燈及供電線路損壞，帶給蘭嶼居民經濟上的損失與生活不便。

陳建仁視察災情時指示災後復建，將投入總經費約新台幣10億元「蘭嶼全島電纜地下化專案計畫」，預計2年內完成。陳建仁於去年12月前往蘭嶼視察災後復建，今天再度前往視察，包括住宅修繕、拼板舟修護、電力修復狀況及廢棄物處置。

台灣電力公司發布新聞稿表示，陳建仁於今天針對去年颱風重創各項公共建設及人民財產（設舍及船隻），期望各部會給予最大最快的支援，使居民儘快恢復正常生活，尤其是電纜地下化工程。

台電總經理王耀庭表示，感謝行政院通過全島電纜地下化計畫，加速了地下化進度，總經費約10億元，目前台電公司已全數發包完成，預計今年可完成管路埋設，接下來佈放地下電纜及拆除電桿，明年底前完成桿線地下化目標。

另外，台電近年持續加速老舊設備汰換及擴充，減少停電事故，為了強化蘭嶼地區電力穩定，蘭嶼電廠在110年配置第1期儲能系統，透過儲能設備削峰填谷、頻率調節與支援備用，預計今年會併聯第2期儲能系統，以提高電力調度彈性。

王耀庭表示，離島施工所需技術人力、器材、大型機具與工程車輛均需從台灣本島海運過來，船運作業常因天候受阻，施工更為不易，台電會努力縮短交通黑暗期，相信在大家齊心努力下，工程能夠如期如質完工。期盼在完工之後，讓蘭嶼供電更加安全及穩定，未來不再害怕風災造成斷電、斷線，在電桿拆除之後，也看到更美麗的海岸景觀。（編輯：黃世雅）1130416