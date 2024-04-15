北水南送 陳建仁視察石門水庫至新竹聯通管工程

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）行政院長陳建仁今天視察「石門水庫至新竹聯通管工程計畫－隧道銜接段工程施工」時表示，將西部廊道供水管道串連起來，水源供應就能到達均衡目標，打通供水瓶頸擴大互相支援。

陳建仁在副院長鄭文燦和經濟部長王美花陪同下，視察「石門水庫至新竹聯通管工程計畫－隧道銜接段工程施工」，他致詞表示，台灣平均年降雨量雖遠高於全世界平均值，但受地形陡坡、河流流短，再加上季節變化與氣候影響，台灣降雨在時間和空間上分佈就不平均，需依靠儲存水量還有水利應用改善困境。

陳建仁舉例，民國109年12月台灣枯旱期時，翡翠水庫因持續降雨，蓄水量接近滿庫須調節性放水，但距離不到25公里的石門水庫卻因缺水農業停灌，台灣面臨所謂的百年大旱，但在經濟部、水利署等單位努力下安全度過，表示政府在規劃上確實有超前部署效果。

陳建仁指出，面對極端氣候，在百年大旱前，政府就開始規劃推動前瞻基礎建設，水環境建設就是其中之一，台灣水利工程建設，在亞洲地區甚至全世界都深受好評，珍珠串計畫連外國人看了都覺得很難得，將西部廊道供水管道像珍珠一樣串連起來，水源供應就能到達均衡目標，有很好的供水效果。

陳建仁說，石門水庫是北部地區很重要水庫，集水區是寶山還有寶二水庫2個集水區的3倍以上，寶山和寶二水庫對高科技產業有很重要的影響，這個計畫每天可調度30萬噸水，將石門水庫餘裕水量蓄存在新竹寶山跟寶二水庫相當重要，每次來看水利工程都覺得好棒令人驚艷。

陳建仁覺得，台灣科技發展不是只有台積電而已，所有科技發展都推動得相當不錯，在土木、水利工程都一樣好，請經濟部、水利署如期如質如實完成重要計畫，使水源更多元、調度更靈活、供水更有保障，他也呼籲國人養成節水好習慣、珍惜得來不易水資源。

水利署表示，水利署在110年提出珍珠串計畫，計畫經費新台幣103億元，新設約25公里聯通管，從石門水庫分層取水鋼管以隧道方式穿越石門山至新竹縣關西鎮，經橫山鄉、竹東鎮，終點於寶二水庫引水渠道，截至3月底總進度為25.2%，超前0.4%，希望透過原水及清水北水南送，達到整體水資源聯合運用效果。（編輯：方沛清）1130415