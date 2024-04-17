緝毒成效橋檢破跨國毒販 走私1.3噸大麻

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（中央社記者張已亷高雄17日電）行政院長陳建仁今天前往刑事局肯定檢警緝毒成果。其中，橋頭檢方查獲嫌犯以外國籍油輪為運毒母船，小船外海接駁後走私搶灘入境，共查扣重達1.3噸、市值逾35億元大麻。

陳建仁上午出席警政署刑事警察局「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會。檢警這波緝毒查緝成果，包含橋頭地檢署去年查扣重1.3噸、市值逾新台幣35億元大麻，涉案10人遭起訴、收押。

橋檢新聞稿指出，檢方及海巡查緝隊歷時3個月監偵及研析，民國112年12月10日凌晨在高雄西北方外海登檢一艘台南市籍管筏，在船上查獲4袋太空包裝二級毒品大麻，共221.7公斤；隔日在管筏接駁海域發現漂流無人救生艇及拖繩上載有20袋相同外包裝大麻，重1159.3公斤。

檢方研判西南部海域的外國籍油輪為運毒母船，調派巡防艇登檢攔截帶返調查，逮捕台籍船員3人、緬甸籍7人，訊後依運輸二級毒品罪嫌起訴，並向法院聲押獲准。

檢方經查嫌犯等人在東南亞海域載運大麻後，轉往台灣西南部海域等待接駁，到達指定海域後由船長指示船員將大麻打包串連拋至海上，並連繫子筏打撈，計畫以接駁搶灘方式將大麻輸入台灣。

檢方表示，大麻分別以每小包約500公克塑膠袋包裝，每袋貼有大麻品名及成分比例標籤，總計查扣1381公斤高純度大麻，市價超過35億元。（編輯：孫承武）1130417