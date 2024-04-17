邱國正：潛艦國造重大專案 不會因黃曙光請辭出現問題

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（中央社記者游凱翔台北17日電）潛艦國造專案召集人黃曙光請辭，外界關注是否影響量產潛艦建案，國防部長邱國正今天表示，潛艦國造是重大專案，由團隊持續推動中，步調、走向一致，成員包括現役軍人，不會因為黃曙光的個人改變而造成問題。

邱國正上午前往立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢，會議流程採先秘密、後公開進行。

國安會諮詢委員、潛艦國造專案召集人黃曙光已向總統蔡英文請辭，並於昨晚發布聲明指出，請辭是身心俱疲與他人無關，更無關任何政治因素，並呼籲，有心人勿再惡意攻擊、敗壞社會風氣，勿再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂。

邱國正會前接受媒體訪問表示，曾幾度與黃曙光共事，無論做人、做事都相當盡職，他也從黃曙光身上學習，獲益良多；至於請辭一事，他是事後才知道，對於聲明提及的心理感受，他感同身受。

媒體詢問外傳是否黃曙光與總統當選人賴清德意見相左，邱國正強調，他不認為如此，黃曙光擔任公務員這麼久，當然是以公事為主。

至於潛艦國造工作是否會受到影響，邱國正指出，潛艦國造由團隊推動進行中，整個團隊的走向、步調一致，相信不至產生阻礙；而且潛艦建案是重大專案工作，團隊成員有現役軍人，可以持續作業，不因個人的改變而造成問題。

有關外傳潛艦後續量產艦預算暴增，單艦預算高於原型艦海鯤軍艦，是否有特定人士為此放話。邱國正回應指出，他不認為是故意放消息，因為預算經費是估計值，造成外界討論「原本是多少，但現在攤平後每一艘是多少」，台灣是民主自由的社會，既然大家各自表述，國防部就會一一說明，今天的專案報告也會釐清此事。

總統當選人賴清德近期頻赴營區視導，了解國軍建軍備戰狀況，邱國正指出，國防部一定會清楚說明目前重點為何、未來走向及當面局勢，這都是國防部該做的事情。（編輯：郭無患）1130417