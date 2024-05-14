林飛帆內定國安會副秘書長 馬永成黃重諺任諮詢委員

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（中央社記者賴于榛台北14日電）新政府新一波人事案出爐，總統府副秘書長張惇涵留任、前立委何志偉候任總統府副秘書長，前民進黨副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長，總統府發言人則將由賴清德競選總部發言人郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任。

國安會諮詢委員部分，國安會諮詢委員傅棟成、 黃曙光 黃曙光小檔案 生日：1957年

學歷：國防大學戰爭學院90年班、海軍學院82年班、海軍官校68年班

經歷：海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、國防部海軍司令部司令、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人 看更多 關閉 留任，總統府副秘書長 黃重諺 黃重諺小檔案 生日：民國60年8月21日

現職：總統府副秘書長

學歷：東吳大學政治學研究所碩士班肄業、中國文化大學國貿系學士

經歷：總統辦公室主任、總統府發言人、總統府諮議、民主進步黨中央政策會副執行長、民進黨青年部主任、民進黨新聞輿情部主任 看更多 關閉 、前總統府副秘書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮詢委員；現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任， 林飛帆 林飛帆小檔案 1988年台南出生

學歷：成大政治系學士、台大政治所碩士、英國倫敦政治經濟學院（LSE）畢業

經歷：台大研究生協會會長、反媒體巨獸青年聯盟召集人、黑色島國青年陣線總指揮、島國前進發起人、民進黨副秘書長 看更多 關閉 候任國安會副秘書長。

第16任總統副總統交接小組公布新一波新政府人事案，確認總統府副秘書長、發言人與國安會體系等人事。

現任總統府副秘書長張惇涵留任，前立委 何志偉 何志偉小檔案 生日：民國71年5月14日

學歷：美國南加州大學公共行政碩士MPA、美國加州富勒頓大學財經系

經歷：台北市議員、民主進步黨中常委、民主進步黨中執委、寶島新聲電台主持人、台北市議會民進黨黨團副總召集人 看更多 關閉 候任總統府副秘書長。交接小組表示， 張惇涵 張惇涵小檔案 生日：民國70年7月17日

學歷：台灣大學政治學研究所碩士

經歷：桃園市政府新聞處長、民進黨中央黨部主席室主任兼發言人、 總統辦公室主任兼任總統府發言人、 總統府副秘書長 看更多 關閉 曾任總統府發言人、蔡英文總統辦公室主任、桃園市政府新聞處處長等職，熟稔總統府事務，並長期襄助總統、副總統諸項業務；何志偉曾任立法委員、台北市議員，並多次擔任外交及國防委員會委員，推動國防自主、加強國防戰備，戮力推動跨黨派國會外交事務，為立法院跨黨派外交聯盟重要幹部。

總統府發言人將由郭雅慧及 李問 李問小檔案 生日：民國78年3月4日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：芝加哥大學社會科學碩士學程碩士

經歷：民進黨發言人、民進黨連江縣黨部主任委員、民進黨中國事務部副主任、遠景基金會助理研究員、國安會研究助理、民進黨國際事務專員、Taipei Times英文台北時報記者 看更多 關閉 接任。交接小組說，郭雅慧為賴清德競選總部發言人，曾為三立電視主播、「台灣亮起來」節目主持人兼製作人，並足踏五大洲製作國際新聞專題「消失的國界」，主持多場大型活動，包括2屆總統府國慶大典，擁有20年新聞資歷，多次入圍、榮獲知名獎項；李問為現任民進黨中央黨部國際部主任、發言人，並曾任職「台北時報」記者。

國史館館長由現任館長 陳儀深 陳儀深小檔案 生日：1954年2月18日

出身：台灣雲林

學歷：國立政治大學政治研究所博士

經歷：中研院近代史研究所研究員、台灣二二八關懷總會理事長、台灣北社創社副社長、東吳大學政治系副教授、台北大學公共行政系兼任副教授、政治大學台灣史研究所兼任副教授、台灣教授協會創會會長、國大代表 看更多 關閉 留任。交接小組說，陳儀深長年專精史學，出身中研院史學研究員，曾任政治大學台灣史研究所副教授，以及台北大學公共行政暨政策系兼任副教授，研究領域遍及近代中國政治思想史、台灣戰後時期政治史、228事件史、戒嚴時期政治案件研究等。

國安會諮詢委員方面，傅棟成、黃曙光留任，黃重諺、馬永成、李育杰、姜皇池為候任諮詢委員。交接小組說，傅棟成曾任海基會副董事長、陸委會副主委、陸委會經濟處處長等職，在兩岸議題方面有深厚背景及經歷；黃曙光為曾擔任潛艦國造小組召集人，是國造潛艦的重要推手，曾任國防部參謀本部參謀總長、海軍司令部司令、海軍艦隊指揮部指揮官等職，具專業國防背景。

交接小組指出，黃重諺曾任總統府發言人、民進黨中央政策會首席副執行長、青年部主任、新聞輿情部主任等職，深耕國安戰略溝通領域；馬永成曾任上報副社長，總統府副秘書長、總統府機要秘書、台北市政府副秘書長等職。

此外，李育杰曾任NSTC國家科學及技術委員會辦公室副執行秘書、行政院科技會報辦公室副執行秘書、國立台灣科技大學資訊工程學系特聘教授等職，深具科技、資安等專業領域背景；姜皇池為英國倫敦大學瑪麗皇后學院國際法法學博士、美國華盛頓大學法學碩士，曾任國立台灣大學法學院副院長、教授，專精國際公法、國際人權法、國際組織法與國際海洋法等，出版多本著作、發表多篇論文，專業背景無人出其右，為法學界中翹楚。

另外，國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長。交接小組指出，徐斯儉曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，歷練完整豐富，熟諳外交、兩岸政治等事宜；劉得金畢業於陸軍軍官學校、美國國防大學國防產業學院國家資源戰略碩士，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，學經歷豐厚，熟稔國際軍事事務與分析。

交接小組指出，林飛帆任民進黨副秘書長期間，負責國際事務、中國政策、政策協調等工作，熟稔國際政治與關係、台灣國家安全，過去曾多次赴不同國家，與各國政府、智庫針對台海與國際局勢進行交流，如前往印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）論壇、赴美國戰略與國際研究中心參與研究，同時至今仍與各國民主運動者，如香港行動者、東南亞公民社會與歐美人權工作組織等保持高度交流與合作。

交接小組說，總統當選人賴清德盼借重總統府副秘書長、發言人的完整歷練與專業，襄助總統府秘書長推動各項業務，並持續與社會溝通，即時向民眾說明總統府相關政策與事務，且賴清德十分重視國家安全事務，盼兼具豐厚資歷與專業能力的國安會整體團隊，持續襄助總統、副總統推動各項國防、外交、兩岸等重大政策。（編輯：翟思嘉）1130514