新內閣人事 陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕任政委

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北10日電）內定內閣團隊今天再度公布新人事，前衛福部長陳時中、文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、台灣大學法律系專任教授林明昕將出任行政院政務委員，國立故宮博物院院長由蕭宗煌留任。

內定行政院長卓榮泰今天透過新聞稿，公布第二波行政院政務委員、各部會政務次長等人選。卓榮泰表示，除了留任表現優異的人員之外，也從各界延攬優秀的人員入列，期待未來的內閣能團結合作，延續過去溫暖堅毅的內閣精神，持續朝向民主和平、創新繁榮與公義永續的台灣前進。

行政院政務委員部分將由 陳時中 陳時中小檔案 民國41年12月27日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：台北醫學大學牙醫學系

經歷：衛生福利部長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問、台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長 看更多 關閉 、 史哲 史哲小檔案 出生：民國58年





學歷：

東海大學資訊系





東海大學資訊系 經歷：

高雄市副市長

高雄市政府文化局局長

高雄市政府新聞處處長

台灣港務公司董事 一卡通票證公司董事 行政法人高雄流行音樂中心董事長 行政院勞委會勞工保險局總經理 資料來源：高雄市政府 看更多 關閉 、 楊珍妮 楊珍妮小檔案 生日：1954年11月20日

學歷：台灣大學外國語文學系、輔仁大學西班牙文進修、WTO法律諮詢中心爭端解決訓練課程

經歷：台灣美國事務委員會主委、國際貿易局局長、國際貿易局多邊貿易組科長、WTO杜哈回合貿易談判影音服務業非正式小組主席、常駐世界貿易組織代表團經濟參事



現職：行政院經貿談判辦公室副總談判代表 看更多 關閉 、林明昕出任。陳時中曾任衛生福利部部長、行政院衛生署副署長、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，中央疫情指揮中心指揮官。

史哲為現任文化部部長，曾任行政院勞工委員會勞工保險局總經理、高雄市副市長、文化局長、新聞處長。除了長年關心文化領域外，在擔任勞保局總經理期間首創開辦勞退新制，更橫跨高雄兩任市長，擔任5年的副市長，對於重大建設如亞洲新灣區5G AIoT創新園區等招商都著墨甚深，深具地方與中央歷練。

楊珍妮為現任台灣美國事務委員會主任委員、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，曾擔任經濟部經貿談判代表辦公室副總談判代表、經濟部國際貿易局局長，是經濟部國際貿易局首位女性局長。2020年，出任台灣美國事務委員會主委，推動台美21世紀貿易倡議等協議。

林明昕現任台灣大學法律系專任教授，曾任國立中正大學法律學系專任助理教授、東吳大學法律學系及政治學系兼任助理教授，主要研究領域為憲法、行政法以及行政救濟法。

此外，國立故宮博物院院長將由 蕭宗煌 蕭宗煌小檔案 學歷：台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士





經歷：文化部

政務次長

國立台灣美術館館長

文化部主任秘書

文化部文化資源司司長

國立台灣博物館館長

高雄市立美術館館長 資料來源：財團法人文化臺灣基金會 看更多 關閉 留任，蕭宗煌曾任高雄市立美術館館長、國立台灣博物館館長、文化部次長、主任秘書，以及國立台灣美術館館長。

台灣美國事務委員會主任委員將由現任中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣出任；另外，行政院政務副秘書長將由現任立法院民進黨團辦公室主任王貴蓮出任。王貴蓮曾任民進黨立法院黨團協調聯絡組組長，是資深國會幕僚，熟悉國會議事規則與院會溝通。（編輯：林興盟）1130510