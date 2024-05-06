賴清德首位侍衛長邵智君接任 警衛主任陳金藤李有金

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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北6日電）總統當選人賴清德5月20日上任，知情人士今天證實，新任總統府侍衛長將由現任陸軍副參謀長邵智君少將接任，副侍衛長由總統蔡英文時期的林鶴欽少將留任；2位警衛主任分別由警政署公關科長陳金藤、陸軍五六四裝甲旅長李有金少將接任。

邵智君畢業於陸官80年班，2016年晉任少將，曾任陸軍五八砲指部指揮官、砲訓部指揮官、陸軍司令部人事軍務處長。即將接任總統府侍衛室警衛主任的李有金，畢業於陸官84年班，裝甲兵科，2011年至2012年曾赴美國陸軍戰爭學院進修，去年初調任五六四旅長。

另一名警衛主任陳金藤，曾任負責行政院長維安的保六總隊警官二隊隊長，賴清德在行政院長任內，即由陳金藤負責相關維安規劃；賴清德2020年當選副總統後，陳金藤也被調到負責正副元首維安的保六警官一隊隊長職務。

總統府轄下設侍衛室，並有侍衛長（中將）、副侍衛長（少將）及3位警衛主任（少將）。其中副侍衛長兼任總統「警衛室主任」一職；2位警衛主任分別擔任總統警衛室的「內衛主任」與「外衛主任」職務；第3位警衛主任則擔任副總統「警衛室主任」職務。（編輯：林克倫）1130506