新內閣未見故宮院長人選 蕭宗煌願與故宮持續努力

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（中央社記者王寶兒台北8日電）新內閣名單陸續公布但未見國立故宮博物院院長人選，國民黨立委萬美玲今天詢問故宮院長蕭宗煌留任意願，蕭宗煌表示，目前未被正式徵詢，若能繼續與故宮團隊努力，他願意。

立法院教育及文化委員會今天邀請蕭宗煌列席就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」進行專題報告並備質詢，萬美玲表示，樂見蕭宗煌願意留任，但她質疑新內閣獨缺是為故宮院長與故宮「降級」做準備，也好奇蕭宗煌對於故宮若要組織改造的態度。

蕭宗煌說，目前在「新故宮計畫」及文物典藏方式改制狀況下，「過於劇烈組織改造對故宮是不利的」，至於是否組改則是行政院權責。

蕭宗煌則向媒體表示，政務官去留一直是長官決定，從上任後就非常清楚這樣的邏輯，故宮是較為獨立的文化機構，也須有獨立空間撇開政治干擾，而博物館最重要的就是做好行政管理。

故宮明年將迎來創院百年，院長人選也格外受關注，國民黨前立委陳學聖日前曾在臉書發文表示，若行政院為了女性閣員比例太低，將故宮院長換由女性出任，大家也不用太訝異，因為這意味著未來幾年，故宮就不再是「國寶」，不再重要。此則貼文今天也受民進黨籍立委陳秀寳關注，蕭宗煌回應，國寶自然與性別無關。

民進黨籍立委郭昱晴關切故宮百年活動規劃，期盼明年故宮迎新風貌，蕭宗煌表示，相關活動已經在籌畫中，唯行銷經費「少到可憐」，仍待主計處協調。（編輯：龍柏安）1130508