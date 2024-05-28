配對姚淳耀挑戰台語劇 嚴正嵐復出怕「一孕傻3年」

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（中央社記者洪素津台北28日電）金鐘視帝姚淳耀首戰台語劇「我的意外室友」和嚴正嵐配對，孕後首復出的嚴正嵐原本很擔心「一孕傻3年」，怕自己的台語難消化，好在平時家中有婆婆可以切磋討論台語台詞。

姚淳耀在劇中飾演個性老實、憨厚的房仲業務，對於首次嘗試全台語演出，他直言是非常大的挑戰，在練習過程反覆聆聽台語老師的錄音檔，加強台語表達能力。

嚴正嵐和姚淳耀飾演情侶檔，這也是她產後第一部接演的戲劇，嚴正嵐表示，原本很擔心會發生「一孕傻3年」的情況，讓自己在台語台詞消化上更加吃力，還好在婆婆、台語老師的教導協助下，自覺這次台詞講得比之前流利許多。

姚淳耀透露和嚴正嵐是「睽違14年」再度合作，上次合作就是兩人的電影出道作「一頁台北」，對於多年後能再次合作感到十分開心。

嚴正嵐則說，感覺姚淳耀都沒什麼變化，為人一如以往的謙遜低調，不管是幕前幕後的大家都很喜歡他。她也稱讚姚淳耀演技精湛，當初在家觀賞影集「模仿犯」時，看到姚淳耀飾演的陳和平都很害怕，但一到劇組看見姚淳耀飾演的男友又覺得很可愛。

「我的意外室友」故事圍繞在姚淳耀、嚴正嵐、楊麗音3人的同居趣味生活，一直渴望買房結婚生子的姚淳耀、嚴正嵐，遇上終生未婚的傲嬌女士楊麗音。這部劇也同時探討台灣現正面臨的「青銀共居」、「青年租屋」等社會議題。

「我的意外室友」將自6月23日起，每週日晚間8時於公視台語台、晚間10時於華視主頻播出。（編輯：張雅淨）1130528