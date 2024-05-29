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海地過渡委員會任命新總理 踏出重建政府關鍵一步

2024/5/29 14:14
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（中央社太子港28日綜合外電報導）海地過渡政府委員會今天任命康尼爾（Garry Conille）擔任新總理領導國家，他曾在2011至2012年間短暫擔任這項職務。

繼前總理亨利（Ariel Henry）今年初下台後，康尼爾今天獲任命，成為海地重建政府的關鍵一步。

過渡委員會成員告訴法新社，今天下午，康尼爾以6比1的投票結果當選。過渡委員會主席勒布朗費斯（Edgard Leblanc Fils）和成員尚恩（Fritz Alphonse Jean）也在社群媒體上宣布了康尼爾的當選。

海地正迫切等待肯亞領導的多國部隊進駐，這支部隊的任務，是從控制首都大片地區的強大武裝幫派手中奪回控制權。

這個由聯合國支持、美國提供後勤援助的安全任務，應能協助海地薄弱且裝備落後的警察部隊擊敗暴力幫派。

海地2016年後即未舉行選舉，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，亨利出任代理總理，名義上是過渡性質。亨利辭職後，過渡委員會接掌權力。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130529

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致力恢復秩序 海地過渡委員會30日選總統海地過渡委員會宣誓就職 朝恢復秩序邁進
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