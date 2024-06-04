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海地新總理康尼爾宣誓就職 身負改革重任

2024/6/4 13:41（6/4 14:22 更新）
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海地新任總理康尼爾（右）4日宣誓就職。（路透社）
海地新任總理康尼爾（右）4日宣誓就職。（路透社）
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（中央社太子港3日綜合外電報導）海地新任總理康尼爾（Garry Conille）今天宣誓就職，承諾要為這個貧窮且多難的加勒比海國家貢獻心力，著手改善國家經濟與制度。

法新社報導，海地深陷政治、安全和人道等多重危機，前總理亨利（Ariel Henry）4月因境內絕大部分地區遭武裝幫派把持而辭職下台後，海地過渡政府委員會5月底任命康尼爾擔任新總理領導國家。

就職典禮在首都太子港（Port-au-Prince）政府大樓「歡迎別墅」（Villa d'Accueil）舉行，58歲的康尼爾在儀式中說：「讓我們開始工作吧，我向你們保證，我們會兌現承諾。」

過渡委員會主席勒布朗費斯（Edgard Leblanc Fils）表示，康尼爾宣誓就職後，將有權與過渡委員會商議籌組新政府事宜。

勒布朗費斯說：「我們指望康尼爾施行與過渡委員會商定的政策，特別是在解決不安全問題方面，並著手改善國家經濟與改革制度，並在2025年底前舉行可信、民主且自由的選舉。」

康尼爾是一名訓練有素的醫生，2011年至2012年曾短暫出任海地總理，接著在聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任拉丁美洲和加勒比區域主任。

康尼爾上任後將負重前行，力圖緩解海地這個西半球最貧窮國家遭遇的危機，並為2016年以來就不曾舉行的選舉鋪路。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130604

#海地
#法新社
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