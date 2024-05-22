賴總統：祝賀海地成立過渡委員會 象徵重返憲政常軌

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（中央社記者賴于榛台北22日電）總統賴清德今天接見海地駐台大使潘恩時指出，恭賀海地4月成立「過渡總統委員會」，象徵重返憲政常軌，期待未來兩國持續開拓各領域的合作，一起邁向繁榮道路。

520後，賴總統陸續接見各國慶賀團，他今天下午接見潘恩（Roudy Stanley Penn）時表示，台灣是潘恩外交生涯的第一站，過去3年來，潘恩積極拜訪產官學各界，並舉辦各種活動，促進台灣和海地兩國人民的交流，貢獻卓越。

賴總統表示，這幾年來，台灣和海地持續在農業、基礎建設、公共衛生及教育等領域深化合作關係，相信未來在潘恩協助下，兩國的互動和合作能更加緊密友好，為雙方民眾創造更多福祉，而海地在國際上對台灣的支持，更是台灣走向世界的重要助力。

前海地總統摩依士（Jovenel Moise）在2021年遇刺身亡，海地一度動盪。賴總統說，海地在4月已經成立「過渡總統委員會」，象徵重返憲政常軌，他要代表中華民國政府和民眾表達誠摯的祝賀，並期待未來兩國持續開拓各領域的合作，一起邁向繁榮的道路。

潘恩則說，兩國擁有相同的價值觀，同樣對法治、社會永續及經濟發展有深切渴望，並且有悠久的友誼，未來將持續深化雙方合作關係。

潘恩也指出，兩國在農業、能源、文化及科技等領域的合作，為雙方人民帶來許多實質益處，也印證雙邊夥伴關係的重要性，未來期待與賴總統所率領的新政府持續加強合作，並盼可以學習台灣在資訊科技、再生能源、自然災害及永續發展等關鍵領域的專業知識，這些領域對海地發展至關重要，相信透過技術和資源的交流，將對兩國帶來有益的成果。

他表示，感謝台灣在海地困難時期給予的支持與協助，未來將持續努力創造兩國更美好的未來，期待雙邊有更多合作計畫，持續強化兩國關係。（編輯：翟思嘉）1130522