海地新政府成立 致力恢復國家安全穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港11日綜合外電報導）加勒比海國家海地新政府今天成立，肩負恢復遭幫派暴力和政治混亂破壞的安全與穩定。

法新社報導，海地過渡政府委員會指派康尼爾（Garry Conille）為臨時總理2週後，海地官方公報公布任命新內閣成員的法令。

康尼爾曾於2011至2012年短暫擔任海地總理，在這次出任臨時總理之前，擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）的區域主任。

根據出爐的政府閣員名單，康尼爾也將兼任海地內政部長。

海地駐聯合國教科文組織（UNESCO）的現任代表德普易（Dominique Dupuy）將出任外交部長。

經歷多年騷亂的海地現正敲定過渡政府成員，但在面對武器精良且無法無天的幫派，這些尋求為2016年以來首次選舉鋪路的官員力量受限。

海地去年獲承諾將有一支聯合國支持、以肯亞為首的安全部隊增援海地警力，但迄今尚未入駐部署。

肯亞總統魯托（William Ruto）表示，幾週內可望展開安全部隊的部署。

肯亞將派遣1000名軍隊，加上其他國家的人員，將前往海地擔任維安任務。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1130612