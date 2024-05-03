任命新總理後火速撤回 凸顯海地過渡委員會內部傾軋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港2日綜合外電報導）肩負領導加勒比海島國海地脫離冗長危機的執政過渡委員會4月30日剛任命前青年體育部長貝里塞為過渡政府總理，過半數委員隔天卻推翻這項決定，委員會內部傾軋可見一斑。

路透社報導，過渡委員會有9名成員，包含7位具表決權的委員及2位無表決權的觀察員。7位具表決權委員其中4人於1日深夜發布聲明說，他們將回歸到從眾多申請人中遴選總理的最早協議。委員會4月30日才任命貝里塞（Fritz Belizaire）為總理。

從前總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡到當地遭遇強震，海地政治和社會秩序近幾年來一再倒退，武裝幫派競逐權力，致使權力真空情勢為之惡化。

在過渡委員會中占多數的這個集團4月30日任命貝里塞為總理，並選出前參議院議長勒布朗費斯（Edgard Leblanc Fils）為該委員會主席。

外界原本預期，過渡委員會將會公開表決選舉總理和主席，卻不是如此。

對總理任命改變立場的4位委員自稱「不可分割的多數派集團」（Indissoluble Majority Bloc），他們截至今天下午尚未提出可能的替代人選。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130503