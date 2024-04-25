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海地總理亨利請辭下台 過渡政府開始領導國家

2024/4/25 23:52
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（中央社太子港25日綜合外電報導）海地總理亨利（Ariel Henry）的辦公室今天指出，他已請辭下台。海地的一個過渡委員會正準備領導國家，目標是讓海地從廣泛的幫派暴力破壞之中恢復秩序。

路透社報導，根據海地的官方公報，亨利政府的財經部長薄派克（Michel Patrick Boisvert）將出任臨時總理。

亨利在一封日期為4月24日且於今天上傳到社群媒體的信件中說道，他的政府「於艱難時期為國家服務」。

海地日前治安惡化，從今年2月底開始，多個幫派組織襲擊首都太子港的公共設施，並要求滯留國外的亨利請辭總理，亨利則在3月承諾一旦繼任者上台，他會辭去總理職位。

海地政府則於4月16日任命過渡總統委員會9名成員，用意是在亨利下台後接掌權力。（譯者：陳彥鈞）1130425

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