聯合國：海地幫派暴力如災難巨變 今年已1554死

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（中央社日內瓦28日綜合外電報導）聯合國（UN）今天表示，加勒比海島國海地的暴力混亂情勢如「災難巨變」，今年迄今已有1500多人死於幫派暴力，且還有更多武器持續流入當地。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發布一份新報告，詳述海地的「貪腐、犯罪未受處罰及政府治理不善，加上日益嚴重的幫派暴力，已如何侵蝕當地法治，並使得國家制度…瀕臨崩潰」，令海地陷入「災難般巨變情勢」。

赤貧的海地長久以來受暴力衝突所苦，今年2月底更爆發幫派分子聯手發動攻勢逼迫總理亨利（Ariel Henry）下台，此後衝突大增，國家陷入動盪，暴力受害人數也飆升。

聯合國人權事務高級專員公署判定，海地的幫派暴力去年一共造成4451人死亡、1668人受傷，而單在今年前3個月至3月22日為止，又已造成1554人死亡、826人受傷。

聯合國人權事務高級專員公署的報告還提到性暴力猖獗，包括婦女遭到幫派成員性剝削、人質遭強姦，以及婦女目睹丈夫被殺後再遭強姦。

報告也強調海地幫派招募及虐待兒童的情況，對象包括男孩和女孩，他們因為擔心遭到報復而無法脫離幫派。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示：「這些行為全都令人髮指，必須立即停止。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130328