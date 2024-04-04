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海地黑幫劫掠國家圖書館 文史典籍恐遭破壞

2024/4/4 12:35
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（中央社太子港3日綜合外電報導）聯合國教育、科學及文化組織譴責多起針對海地教育和藝術機構的「毀滅性」攻擊之際，海地國家圖書館館長告訴法新社，國圖今天遭到肆虐首都太子港的武裝幫派大肆破壞。

海地是西半球第2古老的共和國，國家圖書館（National Library）館長尼爾德（Dangelo Neard）表示，海地的歷史正受到威脅。

他說：「我們的文獻收藏岌岌可危，我們擁有200多年歷史的稀有文獻，對我們的遺產具有重要意義，但這些文獻有被強盜燒毀或損壞的風險。」

「我被告知暴徒搬走圖書館的家具，他們還拿走大樓的發電機。」

海地缺乏有效運作的政府，允諾成立過渡委員會的支票也遲遲未兌現，武裝幫派團體趁機大肆作亂，控制太子港（Port-au-Prince）大部分地區和大片農村地區。

經過幾天的相對平靜後，太子港幾個街區1日又開始發生攻擊事件。高等師範學院（Ecole Normale Superieure）和國立藝術學院（National School of Arts）上週也遭遇攻擊。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）發布聲明說，國立藝術學院「促進藝術家的發展並將海地藝術的影響力推廣到世界各地」，譴責破壞該學院的行徑。

同時，聯合國教科文組織指出，遭到縱火的高等師範學院，是海地教育系統的「支柱之一」，也是海地歷史最悠久的教師培訓機構。

聯合國教科文組織說：「這些針對海地教育機構的破壞、洗劫與縱火行徑，對海地社會的未來造成毀滅性後果。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130404

#太子港
#海地
#聯合國教科文組織
海地動亂
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