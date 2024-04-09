海地各界領袖協議組過渡委員會 為總統選舉鋪路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海地太子港8日綜合外電報導）法新社今天報導，海地各界領袖已達成協議，將成立臨時政府，以帶領海地走出幫派所引發的亂局，但這項協議須先獲得即將下台的政府批准。

過渡委員會成員昨晚已將相關計畫提交加勒比海共同體（CARICOM）。

根據協議，這個9人委員會包括具投票權的7人及觀察員兩人，他們代表政黨、私人企業和民間社會，將在2026年初前為總統選舉鋪路。

根據法新社今天所見協議內容，過渡委員會的職權「將於2026年2月7日結束」。

海地新當局將代行總理亨利（Ariel Henry）職務。在海地陷入致命幫派暴力亂局後，亨利已於3月11日宣布請辭，即將卸任。

一名政治官員表示，這項協議已於昨晚提交加勒比海共同體。在海地近期危機中各界談判過程裡，加勒比海共同體發揮了重要作用。

最後一步就等即將下台的亨利政府正式批准，接受此協議。

協議內容指出，過渡委員會的第一個任務是選出總理，這位總理與這個有9人的委員會合作，屆時將成立臨時政府，負責領導國家，直到「民主、自由和具公信力的選舉」能舉行為止。

過渡委員會成員或臨時政府人員都不得在2026年競選。

海地多年來政治不穩定、犯罪猖獗，自2016年以來就不曾舉行選舉。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130409