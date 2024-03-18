海地大亂 聯合國形容如「瘋狂麥斯」電影場景

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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）負責人今天對海地的混亂局勢做出極為悲慘的評估，形容幾乎就像電影「瘋狂麥斯」的場景。這部片描繪了一個暴力和無法無天的末日後未來。

法新社報導，聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「海地的局勢非常可怕。」

她說，「那裡有許許多多人為嚴重飢餓和營養不良所苦，我們無法為他們提供足夠的援助」，因為幫派控制海地首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區與通往其他地方的主要道路。

她表示，情況是「數十年來最糟糕」，「幾乎就像『瘋狂麥斯』（Mad Max）的場景，看起來就是那樣」。這部片上映於1979年。

聯合國近期一份報告指出，原本就苦於乾旱、天災、無能政府等問題的海地，「基本服務已幾乎崩潰」。

不得民心的總理亨利（Ariel Henry）上週在壓力下同意請辭，在組建政權過渡委員會接管政府之際，有數百萬人亟需援助。

幫派分子昨天劫走聯合國兒童基金會一批用於救濟母親和兒童的貨物，凸顯外國援助人員面臨的挑戰。有些外國援助人員甚至遭到襲擊或綁架勒贖。

聯合國兒童基金會在海地的X平台帳號昨天發文說：「今天，聯合國兒童基金會的一個貨櫃在太子港的主要港口遭搶，裡面裝的是對母親、新生兒、兒童健康來說十分重要的物資…這起事件發生在孩子們最需要這些物資的關鍵時刻。」

隨著海地人和外國人的生活變得更加困難，美國大使館昨天表示，正籌劃包機從海地撤離美國公民。非必要的使館工作人員已於6天前撤離。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130318