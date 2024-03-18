更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯合國：加薩1.3萬孩童命喪以色列砲火下

2024/3/18 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，在以色列攻擊下，加薩（Gaza）地區有超過1萬3000名兒童遇害，還有許多孩童嚴重營養不良，「甚至連哭的力氣都沒有」。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「面對全國」（Face the Nation）說：「還有數以千計人受傷，我們甚至無法確定他們在哪裡。他們可能被困在瓦礫堆下…在全球其他衝突中，我們幾乎沒見過如此高的兒童死亡率。」

羅素說：「我曾進入病房探視那些嚴重貧血且營養不良的孩童，房裡寂靜無聲。因為那些孩子和嬰兒…連哭的力氣都沒有。」

羅素表示，要讓運送援助物資的卡車進入加薩，必須面對「非常艱鉅的官僚挑戰」。

由於在戰爭中喪命的人數不斷攀升、加薩陷入饑荒危機，加上以色列被控阻撓援助物資進入加薩，國際社會對以色列的批評聲浪日益高漲。

一名聯合國專家本月稍早表示，以色列正在摧毀加薩的糧食系統，利用飢餓作為針對約100萬名加薩人的戰爭武器，這類說法遭以色列駁斥。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部說，以色列的軍事攻擊，導致這個地區近230萬人口流離失所、3萬1000多人死亡；加薩大部分地區被夷為平地，並陷入饑荒危機。

國際法院（World Court）正在調查以色列被控在加薩地區犯下種族滅絕行為，以色列否認上述指控。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26