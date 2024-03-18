聯合國：加薩1.3萬孩童命喪以色列砲火下

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，在以色列攻擊下，加薩（Gaza）地區有超過1萬3000名兒童遇害，還有許多孩童嚴重營養不良，「甚至連哭的力氣都沒有」。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「面對全國」（Face the Nation）說：「還有數以千計人受傷，我們甚至無法確定他們在哪裡。他們可能被困在瓦礫堆下…在全球其他衝突中，我們幾乎沒見過如此高的兒童死亡率。」

羅素說：「我曾進入病房探視那些嚴重貧血且營養不良的孩童，房裡寂靜無聲。因為那些孩子和嬰兒…連哭的力氣都沒有。」

羅素表示，要讓運送援助物資的卡車進入加薩，必須面對「非常艱鉅的官僚挑戰」。

由於在戰爭中喪命的人數不斷攀升、加薩陷入饑荒危機，加上以色列被控阻撓援助物資進入加薩，國際社會對以色列的批評聲浪日益高漲。

一名聯合國專家本月稍早表示，以色列正在摧毀加薩的糧食系統，利用飢餓作為針對約100萬名加薩人的戰爭武器，這類說法遭以色列駁斥。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部說，以色列的軍事攻擊，導致這個地區近230萬人口流離失所、3萬1000多人死亡；加薩大部分地區被夷為平地，並陷入饑荒危機。

國際法院（World Court）正在調查以色列被控在加薩地區犯下種族滅絕行為，以色列否認上述指控。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130318