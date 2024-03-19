海地動亂是否撤僑 外交部：暫無立即全數撤離必要

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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）加勒比海國家海地因幫派暴力陷入動亂，是否安排撤僑，外交部今天表示，各國評估皆有其標準、互相分享資訊，外交部每天與駐館密切聯繫，駐館認為目前暫無立即全數撤離人員的必要。

加勒比海國家海地因幫派暴力陷入癱瘓已長達數週時間。外交部發言人劉永健、外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今天出席例行記者會，面對媒體詢問上述議題，鄭力城表示，海地前總統摩依士（Jovenel Moïse）在2021年遇刺身亡後，由海地總理亨利（Ariel Henry）代理國政，海地黑幫為迫使亨利下台，利用亨利因公出國期間，從今年2月29日起在首都太子港號召武裝團體暴動，並攻擊首都國際機場，亨利被迫無法返國。

鄭力城說，為避免海地危機持續升高影響區域穩定，在美國及「加勒比海共同體」（CARICOM）各國協調下，亨利宣布辭職，但續任看守總理，等CARICOM協調海地各黨派組成的「過渡總統委員會」任命臨時總理後，亨利的辭職即生效。

他指出，目前駐館與海地政府及各黨派領導人均保持良好聯繫，以維護邦誼。海地目前主要動亂地區主要集中在首都太子港及國際機場附近，駐海地大使館目前運作正常，並與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫。

鄭力城表示，駐海地大使館自2021年起為因應海地治安惡化，已增派警衛並提升防護措施。目前在海地駐守的館團員眷及台商與僑民共23人均安。

媒體關切是否有安排撤僑的準備，鄭力城說，美國等國家已減少派駐人員，各國評估皆有其標準、互相分享資訊，外交部每天與駐館密切聯繫，駐館認為目前暫無立即全數撤離人員的必要。

鄭力城也說，機場是黑幫攻擊首要目標，若人員要進行撤離必須在陸路上移動，考量人員在這段移動中可能增加曝險機會，「任何因應作為都有納入我們的考量之中」。

外交部對於海地當前局勢已發布旅遊警示，鄭力城指出，提醒民眾如無必要切勿前往。外交部將持續緊密關注海地情勢並保持緊戒，隨時因應可能變局，以維護駐館人員及僑民安全。（編輯：張均懋）1130319