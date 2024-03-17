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海地動亂不止 美國宣布安排包機撤僑

2024/3/17 20:58
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）加勒比海國家海地因幫派暴力陷入癱瘓已長達數週時間，美國駐海地大使館今天宣布，美方正安排一架包機讓美國公民離開海地。

法新社報導，這架緊急包機將從海地第2大城海地角（Cap Haitien）起飛，因為首都太子港（Port-au-Prince）的主要機場在動亂期間仍處於關閉狀態。

美國駐海地大使館於官網發布的安全警示指出：「我們認為海地角的安全狀況仍屬穩定，正為美國公民安排一架從海地角飛往美國的包機。」

美方並未宣布這次撤僑行動的日期，目前也不確定有多少美國人能搭上這班飛機。

美國駐海地大使館還警告，從太子港到海地角的200公里陸路「相當危險」，美國公民「只有在確信自己能安全抵達海地角機場」的情況下，才應考慮搭乘這班包機。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317

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