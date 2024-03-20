海地動亂是否衝擊與台邦誼 吳釗燮：無任何生變跡象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北20日電）加勒比海國家海地陷入動亂，外傳可能衝擊與台灣邦誼，外交部長吳釗燮今天說，不論過去政府或接下來可能承擔責任的政治人物，對於台灣提供援助皆表達感激，友盟國家與台灣的討論也相當密切，目前沒有看到任何跡象顯示邦交有問題。

加勒比海國家海地因幫派暴力陷入動亂，外交部長吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢。國民黨立委黃仁質詢時詢問是否有撤僑安排，吳釗燮表示，駐外館處人員隨時掌握當地情勢，而大使館所在區域與暴亂嚴重區域有距離。

吳釗燮指出，目前為止並沒有立即執行撤僑計畫的討論，但若有必要時會有所準備。

黃仁詢問，海地動亂不止，外傳可能有邦誼生變的可能性，吳釗燮回應，有關外傳斷交一事，並沒有任何跡象，海地雖然情勢混亂，但是台灣與海地的合作計畫依然持續推動。

吳釗燮說，不論過去政府或接下來可能承擔責任的政治人物，對於台灣提供援助皆表達感激，友盟國家與台灣的討論也相當密切，目前沒有看到任何跡象顯示邦交有問題。

吳釗燮表示，在美國及「加勒比海共同體」（CARICOM）各國協調下，希望協助海地度過危機，未來可能進入政府的人士與台灣都有所聯繫。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城昨天指出，目前駐館與海地政府及各黨派領導人均保持良好聯繫以維護邦誼。海地目前主要動亂地區主要集中在首都太子港及國際機場附近，駐海地大使館目前運作正常，並與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫，目前在海地駐守的館團員眷及台商與僑民均安。（編輯：蘇龍麒）1130320