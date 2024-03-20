藍籲總統登島 吳釗燮：太平島是中華民國主權無疑問

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）藍營呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權，外交部長吳釗燮今天說，太平島是中華民國的主權，毫無疑問、無庸置疑，在爭議不斷升高之際，台灣必須思考，應以提倡用和平方式解決問題，而非讓其他人認為台灣在製造困難，這是很重要的思考方式。

國民黨團日前呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權。外交部長吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢，會前面對媒體詢問前述議題時，他說，有關太平島的討論，要說明清楚「太平島是中華民國的主權，毫無疑問、無庸置疑」。

吳釗燮指出，政府會持續捍衛主權，2016年7月19日政府已宣布對南海政策，希望以和平方式解決歧異，盼共同開發維護南海資源，政策目前都沒有改變，但改變的是南海情勢。

吳釗燮表示，中國與菲律賓海上爭議越來越凶險，甚至出現菲國海巡人員受傷情形；中國在太平島周圍三島礁，即在美濟礁、渚碧礁、永暑礁建立龐大軍事基地，這類情形要納入考量。

吳釗燮說，在爭議不斷升高之際，台灣必須思考，應以提倡用和平方式解決問題，而非讓其他人認為台灣在製造困難，這是很重要的思考方式。

媒體追問，立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君擬規畫排定委員會赴太平島，吳釗燮則說，如果有委員希望在某些時間點去宣示主權，雖然有點疑慮，但這是立委行使權利的一部分。（編輯：張均懋）1130320