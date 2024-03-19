陳建仁：太平島及其附屬海域都屬於中華民國

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院副院長江啟臣呼籲總統蔡英文登太平島。行政院長陳建仁今天受訪表示，太平島及其附近的海域，屬於中華民國的領土範圍，但中國最近對這個區域做騷擾，使得區域不穩定，呼籲中國不要片面干擾。

江啟臣2月6日曾在臉書發文，期待蔡總統文登上太平島，用行動捍衛國土主權，並指出捍衛國家主權，不分朝野黨派，支持蔡總統親赴太平島。江啟臣3月18日再次於臉書發文，盼蔡總統登太平島，顧主權、護和平。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，對於國民黨不斷呼籲蔡總統登太平島，是否會有升高區域風險的疑慮等議題，作相關說明。

陳建仁說，太平島及其附近海域屬於中華民國的領土範圍，但最近中方對這個區域做一些騷擾，造成區域的不穩定，台灣會跟世界上理念相同國家一起努力，確保這個地方的穩定。

陳建仁也呼籲中國在區域的和平穩定上一起來努力，不要做出片面的干擾，使得區域不穩定，政府一定會在這方面有所因應，請民眾不用擔心，而太平島還有其附屬海域都是屬於中華民國。（編輯：張均懋）1130319