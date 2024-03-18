江啟臣盼蔡總統登太平島 顧主權護和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北18日電）立法院副院長江啟臣2月6日曾在臉書發文，期待總統蔡英文登上太平島，用行動捍衛國土主權，並指出捍衛國家主權，不分朝野黨派，支持蔡總統親赴太平島。江啟臣今天再次於臉書發文，盼蔡總統登太平島，顧主權、護和平。

江啟臣指出，上個月他公開支持蔡總統在太平島碼頭整建啟用時登島，除了向世界表達捍衛國家主權的決心，同時也慰勞駐地官兵與人員，即使太平島遠在1600公里外，仍是中華民國的領土，大家會給予最大的支持，做最堅強的後盾，他也表達義不容辭，願意再度前往的態度。

他進一步指出，前總統陳水扁、馬英九都曾在任內登島，蔡總統在2個月後即將卸任，希望也能登島形成慣例，讓未來繼任的總統都能循例前往，彰顯捍衛領土的決心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江啟臣認為，此舉不只是慰勞戍守最南疆的官兵，在南海情勢詭譎多變的時刻，再次宣示領土主權更形重要，除了換取其他國家重視，並可藉以提出和平人道救援的訴求，爭取與各國合作空間，同時向外表達支持和平的倡議與理念，呼籲各方對話、共同開發、解決爭議，達到參與國際政治的目的，讓世界看到中華民國。

江啟臣表示，自己長期關心外交及國防事務，期待蔡總統能親登太平島，他除了再次表達支持，也重申願意陪同前往，一起用行動捍衛國土主權，團結中華民國，展現寸土不讓的決心。（編輯：翟思嘉）1130318