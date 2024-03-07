謝龍介指曾赴總統府討論特赦陳水扁 蔡清祥否認

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（中央社記者劉世怡台北7日電）國民黨立委謝龍介今天質詢時指法務部長蔡清祥曾受邀赴總統府，討論特赦前總統陳水扁。蔡清祥表示，他本來就會去總統府開會，但沒有討論過這個議題。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

謝龍介詢問蔡清祥，今年1月是否前住總統府參與討論是否特赦陳水扁，甚至討論陳水扁的財產如何還錢等。此外，若要禮遇前元首，也應該要陳水扁就其貪污案件向大眾道歉，並償還追繳犯罪所得。

蔡清祥回應，他本來就會進出總統府開會，但沒有討論特赦陳水扁的議題。

謝龍介進一步指出，他是收到某政務官的內線消息，而且總統府是透過行政院要法務部研議；蔡清祥回應，絕對沒有接到指示要求研議這項議題，而且是否特赦為總統職權。

另一方面，謝龍介與民進黨立委莊瑞雄質詢都提到，憲法法庭將於4月23日開庭辯論，刑法271條第1項殺人罪的死刑規定是否違憲，法務部的立場是什麼；如果憲法法庭判決違憲，有沒有可能直接釋放37名死囚。

蔡清祥表示，法務部當天會派人出席辯論，台灣現行法仍有死刑規定，國家未廢除死刑制度前，法務部對於死刑執行會依法行政，他任內執行過2次槍決；目前37名死刑犯均有聲請司法救濟，只要救濟程序完結，一定依法執行。

蔡清祥說，判決如果違憲，比較可能是案件重新審理，仍會判刑，並不會釋放人犯。莊瑞雄則說，死刑犯是罪犯，並不是無罪，不應被釋放。

針對中國一艘載乘4人快艇2月間越界闖入金門海域遭海巡人員查緝，拒檢後翻覆釀2死，謝龍介詢問，金門地檢署何時可以偵結，讓事情快點落幕；蔡清祥回應，無法干預檢察官的偵查狀況，但會請他們盡速偵結。（編輯：蕭博文）1130307