傳將特赦陳水扁 綠中常委：應先跟社會充分溝通

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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文520將交棒給總統當選人賴清德，是否特赦前總統陳水扁，相關議題近期再引發討論。民進黨立委莊瑞雄認為，不管採甚麼方案，特赦阿扁就是好事；民進黨中常委許淑華認為，要先充分溝通討論，跟社會對話。

媒體報導指出，民進黨內部開始討論赦扁議題，並聚焦3個可能方向，包括總統蔡英文卸任前先特赦、賴清德就任後特赦、3位前總統所涉案件一併處理等。

莊瑞雄今天出席民進黨中常會受訪表示，赦扁議題，社會各有支持者，若要讓社會對立弭平，最終還是在於總統，不管採甚麼方案，特赦阿扁就是好事，國外也有很多例子，不過，「阿扁搞不好說不要、我是清白的」。

莊瑞雄說，這很麻煩，當事人認為自己是無罪的，但外界可能又會指責干預司法；特赦本來就是憲法賦與總統的權力，可以好好思考；陳水扁是卸任元首，過去也在牢裡蠻長一段時間，「其實也夠了啦」，不同政黨也都曾經做這樣的表達，這考驗總統最後怎麼樣做決定。

媒體追問特赦時機點，莊瑞雄認為，不管甚麼時機點，特赦阿扁就是好時機點。

許淑華出席中常會受訪表示，扁案癥結點是大家不清楚，很多人有不同意見或誤導，如果要特赦不是不可以，但要充分溝通，跟社會對話以後再進行特赦方案。

至於特赦時間點，許淑華認為，應該先溝通，不要先去訂什麼時間表，因為訂了時間表就好像已經覺得應該怎麼做，這樣反而讓外界質疑；先進行對話溝通，也希望把真相還原，讓事情更清楚更明白，因為已事隔多年，如果真的有誤會，也應該要還陳水扁清白。

許淑華說，黨內沒有正式討論赦扁議題，但會有不同團體要求，所以，也不能忽略這樣的態度，還是要審慎評估，也必須要做好溝通。

民進黨立委蔡易餘說，他沒有聽聞近期有討論相關議題，特赦本來就是總統權力，除了總統，大家很難做什麼建議。（編輯：林興盟）1130221