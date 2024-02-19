國史館歷時6年完成訪談錄 陳水扁20日出席發表會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北19日電）國史館今天表示，國史館團隊歷經6年，親訪前總統陳水扁46次，完成「陳水扁總統訪談錄」；首場講座明天下午在國際書展藍沙龍舉行，陳水扁將親臨發表會。

國史館今天發布新聞稿表示，國史館與所屬台灣文獻館將於2月20至25日在台北世貿一館B233展位，以「為國存史」為主題，在台北國際書展聯手登場，展售近年來豐碩的出版成果；以卸任總統口述歷史、政治案件史料彙編以及台灣原住民族史為三大主軸，規劃「總統的故事」、「政治．解密」、「台灣原住民史」及「口述訪談」等專區。

國史館說，首場講座於2月20日下午1時展開，陳水扁將親蒞國際書展藍沙龍引介新書，並與遠景基金會董事長陳唐山、首任駐世界貿易組織代表團常任代表顏慶章、當代雜誌創辦人金恆煒對談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國史館說，團隊歷經6年，親訪陳水扁46次，完成「陳水扁總統訪談錄」，分為「從求學到從政」、「從立委到市長」、「首度政黨輪替」、「逆轉連任四年」4冊、約60萬字，涵蓋施政理念、政黨輪替、內政國防、財經產業、外交經貿等諸多國政決策，可完整理解陳水扁的人生歷程。

國史館表示，2月21日將於國際書展紅沙龍舉辦「李登輝和他的時代」新書發表暨座談會，邀請李登輝基金會董事長李安妮、總統府秘書長林佳龍、遠景基金會執行長賴怡忠、二二八事件紀念基金會董事長薛化元座談。（編輯：翟思嘉）1130219