陳水扁訪談錄20日出版 揭露核四停建等祕辛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北10日電）2024台北國際書展20日登場，前總統陳水扁當天將出席國史館出版的「陳水扁總統訪談錄」新書發表會；陳水扁在書中透露當年核四停建、美方對紅衫軍事件的態度，並指2004年連任後，時任國防部長「稱病請辭」。

國史館「陳水扁總統訪談錄」分為「從求學到從政」、「從立委到市長」、「首度政黨輪替」、「逆轉連任4年」等4冊、約60萬字，涵蓋施政理念、政黨輪替、內政國防、財經產業、外交經貿等諸多國政決策。

陳水扁在書中談到2000年停建核四，他說，2000年10月27日他安排與時任國民黨主席連戰會談，他不曉得當天行政院要宣布停建核四，外界以為他玩兩面手法，「如果事先知情，一定會擋」。

陳水扁書中提到2006年的紅衫軍事件，他認為，美方的態度是關鍵，時任美國在台協會處長楊甦棣（Steve Young）跟他提到，美國政府不支持在野黨這樣做。

陳水扁書中也談到，2004年連任後，時任國防部長湯曜明「稱病請辭」，時任參謀總長李傑也被要求「稱病請辭」，這件事非常嚴重。

陳水扁表示，當時他問李傑「如果你來做國防部長，你是罩得住還是罩不住，人家說你罩不住」。李傑回答「罩得住」，他最後請李傑當國防部長。

國史館表示，陳水扁2月20日下午1時將赴國際書展藍沙龍引介新書，並與遠景基金會董事長陳唐山、前駐世界貿易組織代表團常任代表顏慶章、當代雜誌創辦人金恆煒等人對談，會後舉辦簽書會。

國史館指出，近年來國史館從李登輝重要事蹟編年、側訪故舊僚屬及學術研討等面向，陸續出版「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」、「李登輝先生大事長編」、「李登輝與台灣民主化學術討論會論文集」等重要專書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國史館說，2月21日下午在國際書展紅沙龍舉辦「李登輝和他的時代」新書發表暨座談會，邀請李登輝基金會董事長李安妮、總統府秘書長林佳龍、遠景基金會執行長賴怡忠、二二八紀念基金會董事長薛化元座談。

國史館表示，與所屬台灣文獻館將於2月20至25日在台北世貿一館B233展位，以「為國存史」為主軸於台北國際書展聯手登場，展售兩館近年來豐碩的出版成果，現場除了推出「知識力1+1」購書優惠、「閱讀力PLUS」滿額贈活動，更於展位規劃多場系列講座。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130210