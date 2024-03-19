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319槍擊案20年 陳水扁：不是重查而是結案

2024/3/19 18:02
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（中央社記者葉素萍台北19日電）319槍擊案今天滿20年，前副總統呂秀蓮認為真相不明，希望重啟調查。不過，前總統陳水扁今天說，歷經馬、蔡2位不分藍綠的政府總共16年的重新調查，如有新事實新證據，早就吵翻天了，「不是重查，而是結案」。

2004年大選投票前夕，當時的總統陳水扁、副總統呂秀蓮在台南車隊掃街時，遭槍擊受傷。

前副總統呂秀蓮今天赴立法院陳情，她提出4訴求，希望立法院依據「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」重啟調查，同時盼敦促法務部重新調查，追究過去20年的司法怠惰。

不過，陳水扁下午透過官方Line帳號發文「319槍擊案20週年阿扁有話要說」，他認為，不是沒有重查，而是重查16年了。

陳水扁說，歷經前總統馬英九、總統蔡英文2位不分藍綠的政府總共16年的重新調查，特別是藍營的8年執政，如有新事實新證據，早就吵翻天了。

陳水扁認為，若有新事證，就請向社會說明大致的進度，若無新事證，也該結案了；他說，319槍擊案20週年，身為受槍擊被害人，他微弱心聲是「不是重查，而是結案！」（編輯：謝佳珍）1130319

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