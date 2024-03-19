319槍擊案20年 呂秀蓮赴立院陳情盼重啟調查

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（中央社記者葉素萍台北19日電）319槍擊案今天滿20年，前副總統呂秀蓮今天赴立法院陳情，她提出4訴求，希望立法院依據「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」重啟調查，同時盼敦促法務部重新調查，追究過去20年的司法怠惰。

2004年大選投票前夕，當時的總統陳水扁、副總統呂秀蓮在台南車掃時，遭槍擊受傷。

呂秀蓮下午赴立法院拜會司法法制委員會召委吳宗憲、鍾佳濱、立委羅智強。

呂秀蓮說，20年前的今天全台沸騰，隔天就要投票，但正副總統雙雙中彈；當天打中她的子彈威力非常強，可能當場斃命，而今天還能活著，特別拜會2位新上任的召委，期許解開歷史真相，一起搶救已不受人民信賴的司法正義。

呂秀蓮表示，當初社會聚焦討論此案是否自導自演，真相模糊，但她現在已80歲，可能無法再等20年，期待立院超越黨派，放下成見，面對319真相。

呂秀蓮提出4點訴求，她說，第一、希望立法院依據「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」重啟調查，該條例規定，只要本案真相未明，調查委員會都要繼續運作；第二、呼籲立院督促檢調單位公布本案偵辦相關檔案，供相關當事人查對。

第三，呂秀蓮說，她所有資料在3年前送交監察院國家人權委員會，呼籲立院向監院國家人權委員會調閱相關資料並了解調查情形；第四、希望司法法制委員會在2位召委指導下，朝野不分黨派，只求真相，並利用本案確立「我們的確是司法正義的國家」，希望委員會敦促法務部針對本案重新從速調查，追究過去20年司法怠惰。

吳宗憲允諾，會把相關資訊帶回委員會討論，國民黨團的立場是希望追查事實、讓人民信任司法，他也會盡力在委員會與黨團提出建議及想法，討論出妥適做法。他表示，20年前，他還是基層檢察官，如今在此位置，會竭盡所能把相關資料提供給委員會。

鍾佳濱則說，今天這個場合讓外界覺得非常「突然」也非常重要，昨天他已向呂秀蓮報告，本週由吳宗憲擔任輪值主席，因此應由吳進行安排。他說，未來不管是吳宗憲主排或者有其他安排，他都尊重，經過20年後、說不定能更一步讓大家釐清、檢視、還原、解答心中疑惑。

民眾黨立委張啓楷在記者會後半走到媒體聯訪區，並表態民眾黨團支持重啟調查，盼攜手藍綠一同公開319槍擊案真相。

另外，呂秀蓮提到，總統副總統選舉罷免法僅規定，總統候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡，中選會應即公告停止選舉並定期重行選舉，卻沒有副總統候選人相關規定，這「副總統暗殺條款」，是立法漏洞。

對此，羅智強允諾，願意提案交到司法法制委員會，一起來看是否要補強法令。（編輯：林興盟）1130319