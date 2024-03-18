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藍召委：考量和諧 21日國會改革法案審查改專題報告

2024/3/18 19:04
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（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院司法及法制委員會21日原定排審國會改革相關法案，不過，輪值召委、國民黨立委吳宗憲今天說，考量國會和諧，事緩則圓，因此變更議程改為「總統至立法院進行國情報告及詢答模式的建議」專題報告。

立法院司法及法制委員會本週輪值召委為吳宗憲，上週公布21日的委員會議程，排審攸關國會改革的相關修正草案，而國民黨立委及民眾黨團所提版本涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等，引發討論。

民進黨立法院黨團總召柯建銘17日受訪指出，希望先召開公聽會，等待民進黨團版本併案審查，若國民黨團執意而為，他會把所有國會改革法案復議，這樣也無法排審，「有需要動干戈嗎？」

柯建銘今天受訪提到，國會改革議題何其大，也是本會期重中之重，大家有不同看法，應該讓公聽會先走，而且除了民眾黨團和國民黨立委楊瓊瓔的提案外，其他國民黨立委的案子都還沒到復議期，也不能審，這是大家要共同面對的問題。

而在今天下午，立法院司法及法制委員會21日的議程變更為「邀請立法院秘書長列席就中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式的建議進行專題報告，並備質詢」。

吳宗憲傍晚受訪談到變更議程原因表示，很多人關心國會改革議題，本來要排審查，但民進黨有很多不同想法，他認為，國會內部盡量以和諧為主，也歡迎民進黨提國會改革、職權行使法的版本，因此稍微緩一下，但該努力的還是要努力。

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吳宗憲指出，他將原本審查的時間改為專題報告，大家來溝通；之前即便民進黨在國會擁有過半席次，但面對萊豬進口、勞基法二修等議題，朝野鬧翻、社會撕裂，這種狀況還要再走一次嗎，他覺得不宜。

吳宗憲表示，現在還有時間，大家可以靜下來好好談一談，否則硬幹，立法院又大爆炸、分裂，大家應該思考如何讓法案順利推動，況且要讓事情成，絕對不是硬幹才會成，很多時候事緩則圓，大家再討論，也許不會是壞事。（編輯：謝佳珍）1130318

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