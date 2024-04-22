死刑釋憲案 國民黨：憲法法庭不應擴權取代立法權

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（中央社記者王承中台北22日電）憲法法庭23日將針對死刑釋憲案進行言詞辯論。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，根據法務部民調顯示，76.7%的民意不贊成廢死，死刑存廢應尊重民意，屬於立法權的範疇，憲法法庭作為違憲審查機關，不應該擴權取代立法權。

由37名待決死囚提出的死刑釋憲案，憲法法庭訂於23日上午10時開庭言詞辯論，死囚訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問，並邀請專家學者表達看法，討論死刑是否違憲等爭點。

國民黨文傳會主委李彥秀、國民黨立委吳宗憲、台灣犯罪被害人人權服務協會理事長趙惟漢、副理事長許福生等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，呼籲大法官應傾聽民意，死刑存廢屬於立法院裁量的範疇，應尊重民意，凝聚更多社會共識之後，才能夠提出更進一步的解決方案。

李彥秀表示，法務部在2020年委請民調公司調查，國內有多達76.7%的民眾不贊成廢除死刑，即便未來增訂「終身監禁不得假釋」，56.5%民眾依然不同意死刑制度被取代，可見死刑的存在確實可達到威嚇犯罪的目的。

李彥秀指出，廢死團體主張人死不能復生，司法有可能冤錯而主張廢除死刑，但這樣的看法顯然是張飛打岳飛。司法行政無能，無力捍衛司法的正確性與可信性，就拿廢死當遮羞布，只會讓司法離民意愈來愈遙遠。

李彥秀表示，死刑的存廢應該尊重民意，屬於立法權的範疇，憲法法庭作為違憲審查機關，不應該擴權取代立法權。若司法院長許宗力想在卸任前將廢死當成送給總統蔡英文沽名釣譽的畢業禮物，受害最深的將是所剩無幾的司法威信。

吳宗憲指出，美日韓都仍有死刑，但是沒人說這些國家非人權立國。反而大家最常攻擊人權有問題的俄羅斯卻沒有死刑，所以人權與死刑不應畫上等號；安撫被害者家屬的角度也需考量，永遠要記得加害者跟被害者家屬的保障一定要在一個天平上。

吳宗憲表示，除故意殺人外，還有幾十條的條文存在死刑，他支持這些非殺人案的死刑可以廢除，但是只要涉及故意殺人就不應該廢止，國家也應該思考是不是要設計無期徒刑不得假釋的規定，以某種程度的取代死刑。

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趙惟漢指出，加害人有什麼權力剝奪被害人的生命，如果今天不堅決反廢死，司法正義即將瀕臨死亡。現在法院不判死刑，法務部不執行死刑，財團法人犯罪被害人保護協會更是多年來沒有為被害人講過一句話，他呼籲總統、民進黨與大法官應重視民意，切勿一意孤行。

許福生表示，加害人被判死刑後又不執行，對家屬而言是二次傷害，決策者考慮死刑問題時，應慎重考量被害者家屬感受。死刑議題在社會尚未有共識情形下，如果驟然宣告違憲，可能引發社會對立及衝突，逾越權力分立界線，呼籲大法官必須謹慎考慮民意和被害人家屬情感。（編輯：郭無患）1130422