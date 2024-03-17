319槍擊案20年 呂秀蓮籲新國會新政府重啟偵辦

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（中央社記者葉素萍台北17日電）2004年大選投票前夕，當時的總統陳水扁、副總統呂秀蓮在台南車掃時，遭槍擊受傷。319槍擊案將滿20年，呂秀蓮今天呼籲，新國會及新政府重啟319專案偵辦，還歷史真相，弭平藍綠對立。

呂秀蓮辦公室今天發布新聞稿指出，319槍擊案，呂秀蓮因「奇蹟」未斃命，但案發迄今藍綠歷任總統不聞不問，尤其監察院國家人權委員會的專案小組在她陳情3年之後無聲無息，她非常失望。

呂秀蓮表示，319槍擊案雖因疑凶陳義雄死亡而以「被告死亡」不起訴簽結，但案情真相仍撲朔迷離。費時517天不眠不休偵辦的結果，依民調只有19%民眾表示接受，高達80%無法接受。

呂秀蓮指出，新國會已開議，新總統也即將就任，嚴正要求重辦319槍擊案，使真相大白，真凶接受國法制裁。

呂秀蓮提出5大質疑，包括，離譜的國安危機處理，台南市警局、國安局特勤中心、尤其總統侍衛長匪夷所思的臨場反應，為何未作懲處，事後卻受獎賞陞遷；為何總統府秘書長在記者會面露神秘的微笑，並宣布「國安機制啟動」。

其次，她說，陳呂兩人中彈，子彈不同，傷勢也不同。合理推論應是二彈、二槍、二凶手。但當時刑事局長侯友宜卻在3月20日投票日後即鐵口斷定「一槍兩彈」，排除凶手兩人。呂秀蓮說，陳義雄是否為319真凶，如果不是，為何被殺人滅口。

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呂秀蓮表示，最高檢察署重金禮聘的旅美鑑識專家李昌鈺，帶著美國團隊用鐳射光束在案發現場尋找「槍擊熱區」那一幕，迷倒也騙倒全台灣。根據其勘驗，吉普車玻璃彈孔離地147公分，而她當天坐的高腳椅離地140公分，因此鐳射呈現「由上而下」的槍擊熱區。問題是子彈並非打在高腳椅，中彈的是她的右膝蓋，因此140公分至少要再加上15至20公分，應該拉出155至160公分，「由下而上」的槍擊熱區。

最後，呂秀蓮認為，陳義雄絕非單獨犯案，此案絕非兩彈一槍一人，而是兩人兩槍兩彈，「真凶是誰？誰在掩護真凶？」她呼籲民眾支持新國會及新政府，重啟319專案偵辦，還歷史真相，並弭平藍綠對立，同舟一命保台灣。（編輯：蘇志宗）1130317