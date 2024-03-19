宣示太平島主權 藍委籲蔡總統卸任前應登島

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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨團今天呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重蔡總統與國安團隊的決定，一定會有最好的評估，並做出最好的處置。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、副書記長徐巧芯、羅智強、國民黨立委羅廷瑋等人，今天在黨團記者室召開記者會，呼籲蔡總統延續前總統馬英九、陳水扁的前例，於任期內視察太平島，向國際社會宣示主權外，同時發表對南海和平主張，表達捍衛區域和平的責任。

林思銘表示，蔡總統任期到520，民眾關心蔡總統是否登太平島宣示中華民國在南海海疆的主權，但目前為止，蔡總統都沒有表態，國民黨團要大聲呼籲蔡總統，應該登島宣示中華民國在南海的唯一領土主權，維護南海和平及人道救援的主張。

林思銘指出，過去陳水扁、馬英九都曾經在總統任內登島，蔡總統也應於520任期結束前，前往太平島，親自主持太平島碼頭擴建的啟用典禮，這是最佳的時機，能強化太平島屬於中華民國的國際法法理地位。也是蔡政府「國防政策藍皮書第八號報告」中，關於「人道救助與災害防救」的重要主張與體現。

林思銘表示，蔡總統應該把握這樣的機會，排除萬難並勇敢地走出去，讓各國知道，這是一個人道救援的平台建設，並不是破壞區域和平狀況的軍事建設，或讓周遭鄰國感到挑釁與威脅，同時爭取南海周邊國家的重視與認定，讓中華民國成為維持南海和平不可或缺的存在。

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民進黨立法院黨團則在黨團記者室舉行輿情回應記者會，針對媒體詢問蔡總統任內未登島，迄今也未回應登島一事，是否受到美方壓力，民進黨團幹事長吳思瑤表示，尊重蔡總統與國安團隊的決定，一定會有最好的評估，並做出最好的處置。

吳思瑤指出，台灣政府在面對重要事務、尤其攸關主權時，不會有任何外力的壓力，相反的，國民黨此時拋出這樣的議題，是不是承受來自中國的壓力。近來中國一連串侵犯台灣國家主權的爭議事件，不管從空中或海域，國民黨不吭半聲，國民黨副主席夏立言現在正在中國，如果要替台灣宣示主權，夏立言現在就可以做。（編輯：翟思嘉）1130319