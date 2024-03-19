綠譴責肢體暴力 陳玉珍：派強一點的出來

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（中央社記者林敬殷、王承中台北19日電）立法院社會福利及衛生環境委員會昨天發生肢體衝突，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，譴責國民黨立委陳玉珍的肢體暴力，也譴責衛環委員會國民黨籍召委王育敏主持議事不公正，又不利益迴避，這才是更需要被檢視的議事暴力。

陳玉珍受訪表示，她是有抱吳思瑤，但絕對沒有抱著吳思瑤去撞牆，是要把吳思瑤拉開。往年她在立法院被民進黨立委攻擊、拖走等，從未有過怨言，在立法院攻防難免有肢體衝突，但她絕對不會「假仙」說很痛，她不是這樣的人。

陳玉珍指出，吳思瑤說沒有其他民進黨立委在旁聲援，因為大家都認為讓衛福部長報告是很重要的事，不該占據主席台，因為大家都關心虐童事件。如果吳思瑤這麼弱的話，也請吳思瑤以後不要再站在那邊，民進黨請派強一點的出來。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會。對於陳玉珍所說，吳思瑤表示，誰是立法院最佳演技天后，外界都看得很清楚。陳玉珍昨天在立法院衛環委員會對她施暴，是蓄意的暴力行為，陳玉珍是施暴者、加害者，還扯別人是演戲，這是非常無聊的事情。

吳思瑤說，國民黨昨天在衛環委員會除了肢體暴力，更嚴重的是議事主持上的暴力、鴨霸。她在委員會第一個提出權宜問題，依照議事規則，要優先處理，這是議事規則ABC，但是委員會主席王育敏不處理權宜問題，其次，她雖然不是衛環的委員，依照議事規則及內規，可以針對會議進行提出詢問，這是立委的權利，王育敏也不理會。

吳思瑤指出，民進黨團譴責陳玉珍的肢體暴力，也要強力譴責王育敏為了護航自己，繼續坐在召委位子上，主持議事不公正的專案報告，自己不利益迴避，這才是更需要被檢視的議事暴力。

王育敏受訪表示，吳思瑤非衛環委員會委員，昨天到衛環委員會帶頭鬧場阻撓議事運作，足足浪費立委與官員一個小時時間，全國民眾都看在眼裡，吳思瑤阻擾社會安全網討論應該被譴責。

王育敏指出，昨天她主持議事讓每一位登記的委員都有充分時間質詢官員，整天主持會議直到下午5時結束，通過13項相關提案，許多立委登記質詢，認真檢討社會安全網疏漏。反觀吳思瑤來委員會只鬧場連質詢都沒有，證明吳思瑤只想發動政治攻擊，根本就不關心社會安全網，這種表現令人失望。

此外，針對15日總質詢風波，吳思瑤指出，民進黨的訴求是請立法院長韓國瑜無論如何要恢復立委的質詢時間，不過在昨天協商中還沒有達成共識，將擇期商議。民進黨的立場是爭取捍衛立委的質詢權，該恢復就恢復。

吳思瑤表示，國民黨不要劃錯重點，該去檢討剝奪立委權力行使的人，怎麼會檢討被剝奪的受害方。

有關有人質疑當天輪值委員不在場，吳思瑤與民進黨立委洪申翰表示，輪值委員的功能主要是在討論議案過程因應突發狀況時需要在場，總質詢從過去到現在都非常順暢，沒有必要在場。（編輯：翟思嘉）1130319