提修法立委性騷送紀律委員會 范雲舌戰陳玉珍

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院程序委員會今天排定15日至19日院會議程，民進黨立委范雲所提立委不得性騷擾的立法委員行為法修正草案排入報告事項，討論過程中，國民黨立委陳玉珍認為，本來就不該性騷，立法院還是以自律為原則。

民進黨立委范雲呼籲，國民黨不要阻礙國會性騷擾防治的改革，包庇黨內性騷犯及性騷嫌疑犯。

范雲等人8日召開記者會，質疑立法院對立委性騷擾事件無法可管，因此她提案修正立法委員行為法，增訂立委不得有性騷擾或性別歧視的言詞或行為，違者得送立法院紀律委員會調查等條文。

立法院程序委員會今天開會，排定15日至19日院會議程，報告事項部分包含范雲所提立法委員行為法第7條條文修正草案。

對於范雲的提案，陳玉珍登記發言指出，立委提案修法要有一定的素質跟法學基本概念，她想提出幾點讓大家討論，包括本來就不應該性騷擾、性別歧視，這些本來就不應該做的事情，不用特別規定。

陳玉珍說明，立委受選民託付，而且每4年受選民檢驗，難道要把一些鉅細靡遺的事情都納入，例如「王八千條款」等，況且立法院以前常有很多議事衝突，過程中有時候難免有肢體碰觸，沒辦法避免，像她上次被6位民進黨男立委抬走，也沒提出性騷擾，這很難界定，立法院以自律為原則，建議大家要多加考慮。

范雲質疑，陳玉珍完全缺乏性別平等概念，而且令她擔心的是，可能不只是陳玉珍，而是整個國民黨都不了解何謂性別平等。

范雲解釋，性平三法的修正補上校園、職場、不特定場合的性騷擾防治漏洞，但立委因為並不隸屬於立法院，若是性騷擾其他立委，或是性騷擾記者、立法院員工、助理等，立法院無權調查及處理，是一大漏洞。

范雲強調，國民黨如果真心想推動國會改革，應該從補上MeToo修法漏洞開始，她也已將法案親自送至國民黨團辦公室，也呼籲國民黨勿在院會擋法案，包庇黨內性騷犯及性騷嫌疑犯。

雖然陳玉珍發言提出其主張，但國民黨立法院黨團並未提案阻擋范雲的案子，本案最終列入15日院會報告事項議程。（編輯：張若瑤）1130312