陸清淤船進入金門禁限制海域 海委會：海巡派船併航

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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨立委陳玉珍今天表示，中國大陸清淤船已進入金門禁限制海域作業，並航經小金門、大二膽島中間水道。海委會主委管碧玲說，清淤船作業範圍在廈門海域，清淤後航行未滯留，經過禁限制海域，海巡署都派船併航。

外傳中國清淤船正在逐步疏通途經小金門、大二膽島間的劉五店航道，由於該航道經過金門的禁限制海域，引發外界關注。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳玉珍質詢，中國大陸清淤船已經進入金門禁限制海域作業，並從小金門、大二膽島中間經過。

列席備詢的管碧玲表示，中國清淤船作業範圍是在廈門海域，不是在金門禁限制海域。中國清淤船在清淤後，航行未滯留，經過禁限制海域，海巡署都有派船併航。

陳玉珍並質詢金門快艇案，要了解法務部多久可以調查出一個段落。列席的行政院長陳建仁說，當然是愈快愈好，但要尊重司法。

陳玉珍表示，此事涉及重大國安事件，要有個時間點比較合理，520前是否可以完成調查。陳建仁說，會盡快來辦理，現在還需要一些海事鑑定判斷，不會遙遙無期，會儘快辦理。

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陳玉珍指出，金門快艇案未來是否會用紅十字會的民間模式處理。列席的陸委會主委邱太三表示，這當然是一個可以選擇的項目，1990年金門協議後，兩岸簽訂很多協議，都有很多合作，包含海巡署跟對岸也有協議。

管碧玲表示，過去海基會與金門地區紅十字會、金門縣政府及在地人士都有很多合作機會，也解決很多問題，這次案件主要是因為相當程度升高為政治性，未來很希望能回到人道層面。（編輯：郭無患）1130312