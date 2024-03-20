藍籲總統登太平島 綠：蓄意製造不平

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（中央社記者林敬殷台北20日電）藍營呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權，民進黨立法院黨團今天表示，太平島是中華民國的領土，無庸置疑，從未改變，政府捍衛太平島主權從未動搖，國民黨操作這一波登島議題，是真的為了太平，還是蓄意製造不平。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，針對國民黨質疑蔡總統不登島宣示主權，黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨今天散布假訊息，質疑蔡總統不應放棄主權及經濟價值，民進黨不應置之不理。事實上，政府沒有人放棄太平島的主權，蔡總統及民進黨並沒有放棄。

民進黨團書記長莊瑞雄說，太平島議題不要淪為口水，太平島駐軍是中華民國海巡，蔡總統任內對太平島防務的建設和經營，達到最高，包括海港擴建，對島上經營，防務的擴充跟堅實，不是國民黨執政時可比擬，主權不是用嘴巴講，是用實際行動，捍衛自己的疆土，相信國人都很清楚，對政府也很有信心。

吳思瑤表示，在國際局勢升高之際，美國國務卿布林肯訪問菲律賓尋求多方解決方案，沒有一個南海主權的聲索國會要求自己的國家元首去登島，國民黨此時此刻蓄意要蔡總統登島，登島的時機值得商榷，動機也大有問題，國民黨居心可議。

吳思瑤說，台灣是維持印太地區穩定和平的重要一員，不會放棄履行國際責任，台灣向來都是Peace Maker及Peace Keeper，為何要國家元首登島去當Trouble Maker。國民黨要求蔡總統登島，幫中國幫腔，是陷自己的國家元首於不義，政府不可能去做出錯誤失當的判斷，現在登島是不適當的時機，政府不會被不正的動機影響。

至於立院外交及國防委員會召委馬文君規畫於5月第2週排定委員會赴太平島考察，吳思瑤表示，尊重召委的排案權及安排考察的權限，希望能審酌現在情勢，時機及相關行程安排都可以再商榷。（編輯：翟思嘉）1130320