民調逾6成認社會安全網未發揮 綠：檢討改進不迴避

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（中央社記者林敬殷台北20日電）保母涉嫌虐童致死案後的一份最新民調顯示，逾6成民眾認為社會安全網沒有發揮效用。民進黨立法院黨團今天表示，從中央到地方政府，及NGO團體，都是撐起社會安全網的人，民進黨不迴避，深刻反省檢討，從制度下手，把社會安全網布得更緊密厚實。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問民眾對社會安全網未發揮功能做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，兒虐案傷害了台灣社會的心，這就是為什麼民進黨希望透過質詢問政，督促行政部門改進，社會安全網盡可能做到100分，總是有不夠完善，以至於發生遺憾。從中央政府、地方政府，到NGO團體，都是撐起社會安全網的人，民進黨不迴避，深刻反省檢討，從制度下手，不從政治介入。

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民進黨團書記長莊瑞雄說，若從時間軸去看，案件一開始，新北市政府對兒童照顧，幾乎著墨於如何轉介到更好的家庭，但從案件本身來檢討，如果訪視頻率增加，就可以及早發現，問題本質在於，如何在跨縣市的平台有更好的溝通，對孩童更加的照顧，不讓憾事發生，中央應在政策上做更好的精進。

吳思瑤指出，社會安全網是所有人共同撐起，一同承擔責任，當行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元誠摯的道歉之後，地方政府這一層沒有道歉，也沒有提出精進的檢討報告，呼籲地方政府正視，讓社會安全布得緊密且厚實。（編輯：黃國倫）1130320